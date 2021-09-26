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Луческу: Я заслуживаю другого отношения и большего уважения за то, что я сделал для украинского футбола

Премьер-лига
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(4 голосов)

Тренер считает критику в его сторону безосновательной

Луческу: Я заслуживаю другого отношения и большего уважения за то, что я сделал для украинского футбола

Фото: UA-Футбол/ Автор - Александр Приходько

Новина українською

Наставник "Динамо" Мирча Луческу дал комментарий о проведенной ротации в матче с "Рухом" (2:0):

"В первую очередь, я провел ротацию, поскольку у нас футболисты висят на карточках. Что удивительно, это игроки атаки. Мне непонятна легкость, с которой судьи дают эти карточки нашим футболистам, причем это игроки национальной сборной – Забарный, Сидорчук, Шапаренко, Буяльский.

Эта ситуация заставила меня провести ротацию, чтобы мы следующий поединок могли сыграть оптимальным составом. Второй момент – у нас равноценные игроки в обойме, все хорошо тренируются, и они заслуживают играть, что они сегодня и доказали, проведя матч на высоком уровне.

Также меня удивляют стрелы, летящие в меня, что мы прессингуем судей, оказываем давление на них. Меня таким образом хотят дестабилизировать? Наверное, с тем опытом и возрастом, которые у меня, а также всем тем, что я сделал для украинского футбола, я заслуживаю другое отношение и большего уважения.

Пусть те, кто говорит об этом, лучше дважды подумают, прежде чем говорить в мой адрес подобные вещи", – сказал Луческу.

Напомним, о давлении на арбитров со стороны румынского тренера "Динамо" рассказал наставник "Шахтера" Роберто Де Дзерби.

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В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев) Рух (Львов)
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Источник:
Сайт ФК "Динамо"

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Комментарии (7)
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филанкрот (donetsk)
26.09.2021 в 14:29
Tю,так ти ж cам казав,що Динамо чинить тиск на суддiв.Heвже забув!
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+1
0
avatar
Lorenso (Lviv)
26.09.2021 в 14:10
Беззаперечно, як тренер - великий, як людина - г*мно, г*мно і крапка.
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+1
-3
Romb_DK (Київ)
26.09.2021 в 14:25
Гарна відповідь Луческу всім лицемірним кротячим підголоскам від УАФ до ахмето-ляшківців. Все відносно. Якщо Луческу г.. то ти просто мразь йоб@на.
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+3
-1
avatar
Viktor Ivanjvich
26.09.2021 в 14:04
луческу хороший тренер безусловно, СДЕЛАл но не для украинского футбола а для Шахтера- очень много молодых раскрыл но в основном бразильцев- украинских очень мало - коваленко А много и не замечал -раскрылись в других командах -караваев. малиновский малышев . В дк скорее всего из за без исходности всё больше и больше выпускает молодежь. И его в характере-типа зачем давать ЖК-они же и сборники-к чему это-ведь карточки на СБУ не распростроняются-а ведь были моменты что жалели судьи игроков ДК не дав им КРК- и это есть факт. а какое хочется отношения-? критикуют всех тренеров- а если человек 10 был в команде первого своего конкурента, потом ушел в Зенит-а для многих это чуть ли не расстрельная статья и сейчас многие так и относятся. хотя по мне так это СПОРТ а не политика- и то что был в Ш а потом в ДК тоже самое-это спорт прежде всего- сколько игроков уходят из команд и идут в другие клубы и тд. А то что мистер всегда ныл что в Ш теперь в ДК это его характер и постоянно давит на судей.
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0
-2
yurets87 (запоріжжя)
26.09.2021 в 13:47
"з якою судді дають ці картки нашим футболістам, причому це гравці національної збірної - Забарний, Сидорчук, Шапаренко, Буяльський" - це камінь в чий город,гравців чи арбітра?Якщо арбітра,то до чого тут те,що вони гравці збірної чи для них окремі правила футболу?
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+1
-2
krakow (Херсон)
26.09.2021 в 13:43
С уважением относился к Луческу.За планку,поднятую после ухода Лобановского в украинском клубном футболе.За 14-й год,когда он настаивал на продолжении чемпионата,а все вокруг крутили пальцем у виска.Но,все это померкло,после "делом чести" для сраного "зенита", и про "одно и тоже". Чувство брезгливости.
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0
-4
Соколов (Никополь)
26.09.2021 в 14:17
Ну Лучееско мне кажется обошел Лобановского. Лучееско выиграл кубок УЕФА
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+1
-1


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