Луческу: Я заслуживаю другого отношения и большего уважения за то, что я сделал для украинского футбола

Наставник "Динамо" Мирча Луческу дал комментарий о проведенной ротации в матче с "Рухом" (2:0):

"В первую очередь, я провел ротацию, поскольку у нас футболисты висят на карточках. Что удивительно, это игроки атаки. Мне непонятна легкость, с которой судьи дают эти карточки нашим футболистам, причем это игроки национальной сборной – Забарный, Сидорчук, Шапаренко, Буяльский.

Эта ситуация заставила меня провести ротацию, чтобы мы следующий поединок могли сыграть оптимальным составом. Второй момент – у нас равноценные игроки в обойме, все хорошо тренируются, и они заслуживают играть, что они сегодня и доказали, проведя матч на высоком уровне.

Также меня удивляют стрелы, летящие в меня, что мы прессингуем судей, оказываем давление на них. Меня таким образом хотят дестабилизировать? Наверное, с тем опытом и возрастом, которые у меня, а также всем тем, что я сделал для украинского футбола, я заслуживаю другое отношение и большего уважения.

Пусть те, кто говорит об этом, лучше дважды подумают, прежде чем говорить в мой адрес подобные вещи", – сказал Луческу.