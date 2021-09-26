Минай - Львов 1:2. Трембиты и случайный шедевр не спасают от закономерного поражения

Когда "Минай" выходил в Премьер-лигу, многие радовался, что это дополнительный колорит для высшего дивизиона. Спору нет - гуцулы с трембитами на стадионе "Авангард" в Ужгороде это действительно необычно и интересно. Но к колориту было бы неплохо добавить и игру. С этим у Василия Кобина часто возникают большие проблемы. Например, в отчетном матче девятого тура против "Львова".

В первом тайме возникло впечатление, что закарпатцы вообще забыли выйти на поле. "Львов" тоже особо не впечатлял, но команда Олега Дулуба хотя бы пыталась хоть что-то создавать на половине поля соперника. Собственно, уже первый удар гостей, который произошел лишь на 21-й минуте, стал результативным. Грисьо выполнил подачу с правого фланга, Семенко сыграл головой, но мяч полетел на дальнюю штангу, откуда Якимец пробил слета. Даниил Кучер опоздал с броском и пустил в ближний угол.

Пропущенный гол никак не подействовал на хозяев. Они действовали на минимальных оборотах, без эмоций, позволяя "Львову" раз за разом беспокоить Кучера. Особенно старался Эрнест, который сначала пробил издали в нижний угол, затем со средней дистанции под перекладину - в обоих случаях голкипер "Минай" играл надежно. Дошло до того, что трибуны начали свистеть в адрес своей команды, призывая ее к более активным действиям.

И в этой ситуации "Минай" создал шедевр. Точнее, не "Минай", а отдельно взятый футболист - Байдал на 43-й минуте забил почти так же, как недавно в игре за сборную Украины отметился Роман Яремчук. Антон, который на этот раз действовал как форвард, пробил слета из-за пределов штрафной в дальний верхний угол.

Несмотря на то, что по итогам первого тайма счет на табло был равным, Кобин понимал, что нужно что-то менять. На второй тайм вышел форвард Вишневский и скоростной фланговый Багайоко вместо двух центрхавов Хахлева и Лиховидько. Олег Дулуб также воспользовался заменой - довольно неожиданно белорусский специалист выпустил Шину вместо активного в первого тайме Эрнеста.

Но на игру "Миная" эти перестановки вообще никак не повлияли. А вот Дулуб угадал. Именно Шина на 56-й минуте "ответил" Байдалу. Бразилец вколотил с еще большего расстояния, тоже слета, и мяч влетел чуть под штангу - 1:2. Лишь после этого хозяева вспомнили об атаке, активизировав фланги. Подачи, прострелы с краев в большинстве своем не находили адресатов, хотя удары появились. Лучший из них нанес Вишневский, когда принял мяч в штрафной, поставил корпус и пробил с разворота в нижний угол, но Ильющенков накрыл в нижнем углу. Неплохо бил и Кобак, но ему не хватало точности. Но этого было очень мало.

"Львов", конечно же, больше думал о защите своего преимущества. Но и в контратаки периодически выбегал, реализовать которые мешал недостаточный уровень сыгранности и технического мастерства. Закрыть матч мог на 89-й минуте Шина, который фактически выходил один на один с голкипером, но бразилец не успел нанести удар - Матич в последний момент выбил мяч из-под ног форварда. Минуту спустя тот же Шина бил после стремительной комбинации с 14-ти метров, но попал как раз в Кучера. Впрочем, и двух забитых хватило "Львову" на то, чтобы наконец получить свою первую победу в текущем чемпионате.

Украинская Премьер-лига. 9-й тур

26 сентября. Ужгород. Стадион "Авангард"

"Минай" - "Львов" 1: 2

Голы: Байдала 43 - Якимец 21 Шина 56

"Минай": Кучер - Синегуб (Матич 58), Семенко, Гончар - Кулиев, Лиховидько (Багайоко 46), Хахлев (Вишневский 46), Петрусенко, Кныш (Б.Коваленко 60) - Байдал, Билоног (Кобак 63)

Тренер - Василий Кобин

"Львов": Ильющенко - Махмутович (А.Зозуля 10), Романчук, Брикнер - Грисьо (Бусько 66), Довгий, Чирьяк, Якимец - Политыло (Крушинский 78) - Эрнест (Шина 46), Ныч (Семенов 78)

Тренер: Олег Дулуб

Арбитр: Дмитрий Панчишин

Предупреждение: Петрусенко 45, Хахлев 45+2, Кулиев 73 - Довгий 45 + 2, Зозуля 60