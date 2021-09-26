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Минай - Львов 1:2. Обзор матча и видео голов

Премьер-лига
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Выездная победа львовян

Минай - Львов 1:2. Обзор матча и видео голов

Фото: УПЛ/Автор неизвестен

Новина українською

В матче 9-го тура УПЛ "Минай" дома уступил "Львову" - со счетом 1:2. После этого поединка подопечные Василия Кобина имеют в своем активе 6 очков и занимают 14-е место в турнирной таблице. У львовян также 6 баллов, но на один матч в запасе больше - при этом команда расположилась на позицию выше.

Украинская Премьер-лига. 9-й тур
26 сентября. Ужгород. Стадион "Авангард"
"Минай" - "Львов" 1:2
Голы: Байдала 43 - Якимец 21 Шина 56

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В статье: ФК Львов ФК Минай
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