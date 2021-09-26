Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Минай - Львов 1:2. Обзор матча и видео голов
Выездная победа львовян
Фото: УПЛ/Автор неизвестен
В матче 9-го тура УПЛ "Минай" дома уступил "Львову" - со счетом 1:2. После этого поединка подопечные Василия Кобина имеют в своем активе 6 очков и занимают 14-е место в турнирной таблице. У львовян также 6 баллов, но на один матч в запасе больше - при этом команда расположилась на позицию выше.
Украинская Премьер-лига. 9-й тур
26 сентября. Ужгород. Стадион "Авангард"
Голы: Байдала 43 - Якимец 21 Шина 56
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Луческу: Я заслуживаю другого отношения и большего уважения за то, что я сделал для украинского футбола
- Кривбасс - Металлист. Анонс и прогноз главного матча Первой лиги
- Усик - Джошуа: Судейские записки на конец боя
- Игроки сборной не поддерживают Малиновского в ситуации с Петраковым - источник
- Красотка дня. Эффектная сестра молодой надежды Барселоны. ФОТО
- Еще один не устоял. Польский защитник Динамо женился на украинке. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...