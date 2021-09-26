Минай - Львов 1:2. Обзор матча и видео голов

В матче 9-го тура УПЛ "Минай" дома уступил "Львову" - со счетом 1:2. После этого поединка подопечные Василия Кобина имеют в своем активе 6 очков и занимают 14-е место в турнирной таблице. У львовян также 6 баллов, но на один матч в запасе больше - при этом команда расположилась на позицию выше.

Украинская Премьер-лига. 9-й тур

26 сентября. Ужгород. Стадион "Авангард"

"Минай" - "Львов" 1:2

Голы: Байдала 43 - Якимец 21 Шина 56