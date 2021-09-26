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Гура: После игры с Динамо надо еще отходить и отходить
Наставник "Александрии" подвел итоги матча с "моряками"
ФК "Мариуполь" / Автор неизвестен
Главный тренер "Александрии" Юрий Гура прокомментировал
— Тяжелая получилась игра. "Мариуполь" — довольно молодая команда. Плюс к ним подъехали балканцы. Это усилило их игру. Но, наверное, морально. Мы детально изучили этих новичков. Знали, как они играют, где и когда сыграли последнюю игру. Мы даже не думали, что они выйдут в стартовом составе, так как они вчера только 30 минут потренировались.
Радует, что было много моментов. Жаль не все реализовали. А так игра понравилась и болельщикам и специалистам. Было движение, была скорость, были моменты.
— Почему так тяжело далась эта победа?
— Было тяжело настроиться. Мы с "Динамо" отдали все силы. После такой игры с "Динамо" надо еще отходить и отходить.
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