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Гура: После игры с Динамо надо еще отходить и отходить

Премьер-лига
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Наставник "Александрии" подвел итоги матча с "моряками"

Гура: После игры с Динамо надо еще отходить и отходить

ФК "Мариуполь" / Автор неизвестен

Новина українською

Главный тренер "Александрии" Юрий Гура прокомментировал домашнюю победу над "Мариуполем" в матче 9-го тура УПЛ.

— Тяжелая получилась игра. "Мариуполь" — довольно молодая команда. Плюс к ним подъехали балканцы. Это усилило их игру. Но, наверное, морально. Мы детально изучили этих новичков. Знали, как они играют, где и когда сыграли последнюю игру. Мы даже не думали, что они выйдут в стартовом составе, так как они вчера только 30 минут потренировались.

Радует, что было много моментов. Жаль не все реализовали. А так игра понравилась и болельщикам и специалистам. Было движение, была скорость, были моменты.

— Почему так тяжело далась эта победа?

— Было тяжело настроиться. Мы с "Динамо" отдали все силы. После такой игры с "Динамо" надо еще отходить и отходить.

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В статье: ФК Мариуполь Юрий Гура ФК Александрия
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Источник:
ФК "Мариуполь"

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