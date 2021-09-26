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Венсан Тилль начнет играть за Ворсклу в начале следующего года

Премьер-лига
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Игрок восстанавливается после травмы

Венсан Тилль начнет играть за Ворсклу в начале следующего года

Сборная Люксембурга/Автор неизвестен

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Летом текущего года полтавская "Ворскла" подписала люксембуржца Венсана Тилля. Он является братом игрока полтавского клуба Оливье Тилля.

До сих пор тренер клуба Юрий Максимов не задействовал футболиста. Это связано с тем, что соглашение полтавчан с полузащитником сборной Люксембурга вступит в силу только в конце этого года.

Сейчас Венсан набирает форму после травмы, тренируясь по индивидуальной программе. Уже в начале следующего года он дебютирует за "Ворсклу".

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В статье: Ворскла (Полтава) Оливье Тилль Венсан Тилль
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