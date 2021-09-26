Венсан Тилль начнет играть за Ворсклу в начале следующего года

Летом текущего года полтавская "Ворскла" подписала люксембуржца Венсана Тилля. Он является братом игрока полтавского клуба Оливье Тилля.

До сих пор тренер клуба Юрий Максимов не задействовал футболиста. Это связано с тем, что соглашение полтавчан с полузащитником сборной Люксембурга вступит в силу только в конце этого года.

Сейчас Венсан набирает форму после травмы, тренируясь по индивидуальной программе. Уже в начале следующего года он дебютирует за "Ворсклу".