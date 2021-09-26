Дулуб: Благодарен нашим игрокам за самоотдачу. Мы выиграли за счет команды

Главный тренер ФК "Львов" Олег Дулуб дал комментарий после победы над "Минаем" (2:1):

— За счет чего удалось сегодня увезти 3 очка из Ужгорода?

— Прежде всего за счет командного духа. Над чем мы работали последние три недели, нужно было изменить психологию игроков.

Перед игрой я говорил, что на гербе клуба лев, так же, как и у "Карпат" . И вы должны соответствовать гербу, вы должны быть львами на футбольном поле.

— Знаем, что подготовка к этому матчу была сложной. Игра в кубке, потом дальняя дорога, времени для отдыха была мало. Но вы поставили в стартовый состав тех же игроков, что играли и в кубке. Не боялись, что их не хватит?

— Не боялись. Нужно поблагодарить предыдущий тренерский штаб. Физические кондиции игроков на достаточно высоком уровне, который позволяет играть три игры в неделю.

Второй момент касается сыгранности игроков. Мы немножко изменили сочетание футболистов на поле, поэтому каждая игра дает нам шаг вперед.

Благодарен нашим игрокам за самоотдачу. То, как они сражались, а это три игры на протяжении недели, очень тяжелый матч с "Металлистом-1925" , длинный переезд с игрой на кубок, и тут же длинный переезд с игрой в Ужгороде.

Это требует больших физических сил. Мы выиграли за счет команды, – сказал Дулуб.