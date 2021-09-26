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Дулуб: Благодарен нашим игрокам за самоотдачу. Мы выиграли за счет команды
Тренер рад, что команда продемонстрировала свой уровень
Фото: ФК Львов
Главный тренер ФК "Львов" Олег Дулуб дал комментарий после победы над "Минаем" (2:1):
— За счет чего удалось сегодня увезти 3 очка из Ужгорода?
— Прежде всего за счет командного духа. Над чем мы работали последние три недели, нужно было изменить психологию игроков.
Перед игрой я говорил, что на гербе клуба лев, так же, как и у "Карпат" . И вы должны соответствовать гербу, вы должны быть львами на футбольном поле.
— Знаем, что подготовка к этому матчу была сложной. Игра в кубке, потом дальняя дорога, времени для отдыха была мало. Но вы поставили в стартовый состав тех же игроков, что играли и в кубке. Не боялись, что их не хватит?
— Не боялись. Нужно поблагодарить предыдущий тренерский штаб. Физические кондиции игроков на достаточно высоком уровне, который позволяет играть три игры в неделю.
Второй момент касается сыгранности игроков. Мы немножко изменили сочетание футболистов на поле, поэтому каждая игра дает нам шаг вперед.
Благодарен нашим игрокам за самоотдачу. То, как они сражались, а это три игры на протяжении недели, очень тяжелый матч с "Металлистом-1925" , длинный переезд с игрой на кубок, и тут же длинный переезд с игрой в Ужгороде.
Это требует больших физических сил. Мы выиграли за счет команды, – сказал Дулуб.
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