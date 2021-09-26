Днепр-1 - Заря 0:4. Капитан потопил своих

Важность матча в Днепре, в котором местный коллектив Йовичевича принимал "Зарю", переоценить было сложно. На бумаге обе команды, наряду с "Ворсклой", составляют святую тройку, которых принято называть главными претендентами на бронзу. Но это все остается на бумаге. Свои амбиции нужно уметь подкреплять делом, с чем у двух команд бывают проблемы. "Днепр-1", к примеру, пока так и не научился обыгрывать кого-то, кроме андердогов. Ни "Десну", ни "Ворсклу", ни тем более "Шахтер" одолеть коллектив Йовичевича не сумел, набрав за три встречи лишь один бал. У "Зари" проблем также хватает, но в отличие от сегодняшнего соперника, на важные матчи в УПЛ Скрипник настраивать своих умеет. Да и в последнее время общий негатив, который накопился вокруг луганчан, стал идти на спад.

Игор Йовичевич решил пойти на смену схемы, тем самым удивив своего соперника. В старте днепрян вышло три центральных защитника, Сваток, Логинов и новичок Монте, а Дубинчак и Лучкевич отвечали сегодня за фланги. Говоря проще, вышли в качестве латералей. У "Зари" из неожиданностей можно назвать выход одного номинального форварда - Аллахяра. Ставка Скрипника ясна - скорость иранца и контратаки. Так и был забит первый гол, к слову.

В самом начале игры обе команды присматривались друг к другу, а первый момент, о котором следует поведать, случился в штрафной днепрян, когда Пасхал указал на 11-метровую отметку. Причина - новичок Монте сыграл рукой, но, как подсказал судье ассистент ВАР, нарушения правил там не было. А значит, и пенальти нет. Пасхал первоначальное решение изменил, но "Заря" уже завелась, забив буквально спустя несколько минут. "Днепр-1" неудачно разыграл угловой, навлек на свои ворота контру, которую завершал Кабаев. С ударом Владислава справился кипер хозяев, но на добивании первым был Булеца, передав своеобразный привет экс-команде - 0:1.

"Днепр-1" играл прямолинейно и безыдейно, не предлагая "Заре" ничего такого, с чем бы оборона команды справиться не смогла. Защита гостей в первой половине провалилась лишь раз, когда вышедший на замену Имереков, который заменил Вернидуба, отдал пас на ход сопернику. Благо для Скрипника и болельщиков луганчан, левый фулбек ничего выжать из этой ситуации не сумел. Все игроки "Днепра-1", не считая кипера Кожукару, провели очень серый первый тайм, а потому к перевесу "Зари" вопросов быть не может. Наказали за ошибку и получили комфортное преимущество.

Второй тайм начался и хозяева должны были сравнивать. Обязаны были. Довбик в одиночку навязал борьбу игроку "Зари", отобрал у него мяч на чужой половине и выдал шикарный прострел на Когута - Игорю оставалось точно пробить. Но сегодняшний капитан начал мяч останавливать, обрабатывать, да так долго, что Назарина вернулся в свою штрафную и потушил этот пожар. И если такое не забивать, то что тогда, господин Когут?

Несмотря на два неплохих момента у "Зари", игроки днепрян с каждой минутой усиливали давление. Не сказать, что у Мацапуры было очень много работы, но забивать хозяева могли. Сначала был классный удар от Пихаленка со стандарта, после этого - выстрел от Кравченко с дальней дистанции. Все мимо, но близко. Казалось, что ответный гол от днепрян придет с минуты на минуту, но защита "Зари" сдерживала навалы соперника, а после этого свой же корабль потопил капитан "Днепра-1". За две минуты Игорь Когут умудрился заработать две желтые и досрочно отправился отдыхать, оставив коллектив Йовичевича вдесятером. Правда на секунду у болельщиков СК вспыхнул лучик надежды, ибо Пасхал пошел смотреть ВАР. Посмотрел. Решение поменял и отменил вторую желтую, показав прямую красную. И ведь не скажешь, что не по делу.

Ну а дальше пошел разнос. За оставшееся время луганчане забили сразу три гола, доведя счет до унизительного, как для центрального матча. Сначала Кочергин пробил Кожукару после классной передачи Кабаева. Далее Шахаб наказал Адамюка за ошибку возле своей штрафной, а в завершении Кочергин успел оформить дубль, установив окончательный счет - 0:4. Похоже, что "Заря" возвращается на тропу побед, отправляя днепрян подучить пройденный материал. С такой игрой бронзу взять не получится.

Днепр. Стадион "Днепр-Арена"

Главный арбитр: Игорь Пасхал (Херсон)

Ассистенты: Александр Корнийко (Миргород), Александр Жуков (Харьков)

СК Днепр-1 - Заря 0:4

Голы: Сергей Булеца 21, Владислав Кочергин 87, Шахаб Захеди 90+1, Владислав Кочергин 90+4

СК Днепр-1: Валентин Кожокару, Владимир Адамюк, Владислав Дубинчак, Нелсон Монте, Артем Довбик, Игорь Когут, Франциско Ди Франко (Марио Чуже 65), Валерий Лучкевич (Никита Кравченко 57), Невен Джурасек, Александр Сваток, Александр Пихаленок

Заря: Дмитрий Мацапура, Ловро Цвек, Владислав Кочергин, Дмитрий Хомченовский, Виталий Вернидуб (Максим Имереков 36), Владислав Кабаев, Сергей Булеца (Шахаб Захеди 68), Егор Назарина, Артём Громов, Денис Фаворов, Аллахяр

Предупреждения: Игорь Когут 81, Валентин Кожокару 88 - Егор Назарина 16, Денис Фаворов 30, Владислав Кочергин 56, Дмитрий Хомченовский 61

Удаление: Игорь Когут 82