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Днепр-1 - Заря 0:4. Капитан потопил своих

Премьер-лига
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(4 голосов)

Когут испортил главный момент днепрян, а после еще и заработал удаление

Днепр-1 - Заря 0:4. Капитан потопил своих

Фото: УПЛ/Автор неизвестен

Георгий Грошев Автор UA-Футбол
Новина українською

Важность матча в Днепре, в котором местный коллектив Йовичевича принимал "Зарю", переоценить было сложно. На бумаге обе команды, наряду с "Ворсклой", составляют святую тройку, которых принято называть главными претендентами на бронзу. Но это все остается на бумаге. Свои амбиции нужно уметь подкреплять делом, с чем у двух команд бывают проблемы. "Днепр-1", к примеру, пока так и не научился обыгрывать кого-то, кроме андердогов. Ни "Десну", ни "Ворсклу", ни тем более "Шахтер" одолеть коллектив Йовичевича не сумел, набрав за три встречи лишь один бал. У "Зари" проблем также хватает, но в отличие от сегодняшнего соперника, на важные матчи в УПЛ Скрипник настраивать своих умеет. Да и в последнее время общий негатив, который накопился вокруг луганчан, стал идти на спад.

Игор Йовичевич решил пойти на смену схемы, тем самым удивив своего соперника. В старте днепрян вышло три центральных защитника, Сваток, Логинов и новичок Монте, а Дубинчак и Лучкевич отвечали сегодня за фланги. Говоря проще, вышли в качестве латералей. У "Зари" из неожиданностей можно назвать выход одного номинального форварда - Аллахяра. Ставка Скрипника ясна - скорость иранца и контратаки. Так и был забит первый гол, к слову.

В самом начале игры обе команды присматривались друг к другу, а первый момент, о котором следует поведать, случился в штрафной днепрян, когда Пасхал указал на 11-метровую отметку. Причина - новичок Монте сыграл рукой, но, как подсказал судье ассистент ВАР, нарушения правил там не было. А значит, и пенальти нет. Пасхал первоначальное решение изменил, но "Заря" уже завелась, забив буквально спустя несколько минут. "Днепр-1" неудачно разыграл угловой, навлек на свои ворота контру, которую завершал Кабаев. С ударом Владислава справился кипер хозяев, но на добивании первым был Булеца, передав своеобразный привет экс-команде - 0:1.

"Днепр-1" играл прямолинейно и безыдейно, не предлагая "Заре" ничего такого, с чем бы оборона команды справиться не смогла. Защита гостей в первой половине провалилась лишь раз, когда вышедший на замену Имереков, который заменил Вернидуба, отдал пас на ход сопернику. Благо для Скрипника и болельщиков луганчан, левый фулбек ничего выжать из этой ситуации не сумел. Все игроки "Днепра-1", не считая кипера Кожукару, провели очень серый первый тайм, а потому к перевесу "Зари" вопросов быть не может. Наказали за ошибку и получили комфортное преимущество.

Второй тайм начался и хозяева должны были сравнивать. Обязаны были. Довбик в одиночку навязал борьбу игроку "Зари", отобрал у него мяч на чужой половине и выдал шикарный прострел на Когута - Игорю оставалось точно пробить. Но сегодняшний капитан начал мяч останавливать, обрабатывать, да так долго, что Назарина вернулся в свою штрафную и потушил этот пожар. И если такое не забивать, то что тогда, господин Когут?

Несмотря на два неплохих момента у "Зари", игроки днепрян с каждой минутой усиливали давление. Не сказать, что у Мацапуры было очень много работы, но забивать хозяева могли. Сначала был классный удар от Пихаленка со стандарта, после этого - выстрел от Кравченко с дальней дистанции. Все мимо, но близко. Казалось, что ответный гол от днепрян придет с минуты на минуту, но защита "Зари" сдерживала навалы соперника, а после этого свой же корабль потопил капитан "Днепра-1". За две минуты Игорь Когут умудрился заработать две желтые и досрочно отправился отдыхать, оставив коллектив Йовичевича вдесятером. Правда на секунду у болельщиков СК вспыхнул лучик надежды, ибо Пасхал пошел смотреть ВАР. Посмотрел. Решение поменял и отменил вторую желтую, показав прямую красную. И ведь не скажешь, что не по делу.

Ну а дальше пошел разнос. За оставшееся время луганчане забили сразу три гола, доведя счет до унизительного, как для центрального матча. Сначала Кочергин пробил Кожукару после классной передачи Кабаева. Далее Шахаб наказал Адамюка за ошибку возле своей штрафной, а в завершении Кочергин успел оформить дубль, установив окончательный счет - 0:4. Похоже, что "Заря" возвращается на тропу побед, отправляя днепрян подучить пройденный материал. С такой игрой бронзу взять не получится.

Днепр. Стадион "Днепр-Арена"
Главный арбитр: Игорь Пасхал (Херсон)
Ассистенты: Александр Корнийко (Миргород), Александр Жуков (Харьков)
СК Днепр-1 - Заря 0:4
Голы: Сергей Булеца 21, Владислав Кочергин 87, Шахаб Захеди 90+1, Владислав Кочергин 90+4
СК Днепр-1: Валентин Кожокару, Владимир Адамюк, Владислав Дубинчак, Нелсон Монте, Артем Довбик, Игорь Когут, Франциско Ди Франко (Марио Чуже 65), Валерий Лучкевич (Никита Кравченко 57), Невен Джурасек, Александр Сваток, Александр Пихаленок
Заря: Дмитрий Мацапура, Ловро Цвек, Владислав Кочергин, Дмитрий Хомченовский, Виталий Вернидуб (Максим Имереков 36), Владислав Кабаев, Сергей Булеца (Шахаб Захеди 68), Егор Назарина, Артём Громов, Денис Фаворов, Аллахяр
Предупреждения: Игорь Когут 81, Валентин Кожокару 88 - Егор Назарина 16, Денис Фаворов 30, Владислав Кочергин 56, Дмитрий Хомченовский 61
Удаление: Игорь Когут 82

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В статье: Заря (Луганск) СК Днепр-1
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Комментарии (47)
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Сommandor_Death_Star (dn.ua)
26.09.2021 в 19:24
Катюха, заходи, пофоткаемся.
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0
-1
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Днепр1- (Днепр)
26.09.2021 в 19:15
Катька дочка ты сайтом ошиблась.
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+1
0
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
26.09.2021 в 19:12
А твой любимый клуб - Динамо???
Ответить
+1
-1
аалекс ( Крым)
26.09.2021 в 19:16
Она в штате.
Ответить
+1
-1
Dnepr United (Днепр)
26.09.2021 в 19:11
Иди ты... к Когуту
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+1
0
avatar
Viktor Ivanjvich
26.09.2021 в 19:11
Ответить
+1
-1
avatar
Сокира (New Castle)
26.09.2021 в 19:09
Іді нах
Ответить
+3
-1
avatar
ascent (Луксор)
26.09.2021 в 19:11
Так, а она о чем?
Ответить
+3
0
avatar
Сокира (New Castle)
26.09.2021 в 19:12
ascent (Луксор) а воне пропонує оцінювати її фото.
Ответить
0
-1
balamyt (Boston)
26.09.2021 в 19:45
Я просто хренею..Назарина ,Кочергин ,Лунев воспитанники Днепра...а почему-то оказались там не восстребованными и играют за Зарю...А этот Мега -Звезбун и капитан Когут продолжает феерить и вредить своей команде...Довбик выкладывает на блюде этому чуду чудо пас ..а он телится как недотепа в какой угол бить..и проср. момерт ..а своей грубостью и игру..После его удаления Днепрй просто перестал играть и посыпался...Это конечно не 3я сила..Им еще усиливатся и расти..
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0
-1
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
26.09.2021 в 19:26
Ну интересно в конце игры было смотреть! Шахаб неплохой игрок, вот только как-то без особой тактики играли, пока Д1 не остались в меньшинстве, тогда уж и накинулась Заря давить.... и круто получилось! Скорость, точность......
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+1
-1
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SeventyFour (Phoenix)
26.09.2021 в 19:18
Йові нах уй
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0
-1
krakow (Херсон)
26.09.2021 в 19:17
Включил со второго тайма. "Днепр1", полное убожество. Во что они играли? Ни мысли.ни движения,ни техники,ни яиц.Учитывая,что "Заря" полный евролузер, даже между командами ниже среднего,то картина печальная.
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+4
-1
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Днепр1- (Днепр)
26.09.2021 в 19:19
а с Шахтером Днепр нормально играл.
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+3
-1
аалекс ( Крым)
26.09.2021 в 19:21
Так то ж за отдельное финансирование.
+1
-1
krakow (Херсон)
26.09.2021 в 19:33
А "Шахтер"что,евроэталон?
0
-1
avatar
Днепр1- (Днепр)
26.09.2021 в 19:19
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0
0
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Emperor71 (Чернігів)
26.09.2021 в 19:14
Не розумію, чому в нашому чемпіонаті, де всі знають її гру як облуплену, ніхто крім грандів не може протистояти Зорі, а в єврокубках, де її перший раз бачать,Зорю просто розривають Рапіди чи Буде Глімти. Поясніть.
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+4
-1
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
26.09.2021 в 19:15
Уровень чемпионата!
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+4
0
аалекс ( Крым)
26.09.2021 в 19:10
Заря была быстрее, агрессивнее и заслуженно победила. Днепр наглядно продемонстрировав своему новому старому хозяину, что характер отсутствует напрочь. Отдельное спасибо фирме Найки за новую кепку, более-менее по размеру.
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+3
-1
polus (Dnipro)
26.09.2021 в 19:07
А кто рядом с Берёзой в зрителях был? - Беня что-ли?
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0
-1
avatar
Viktor Ivanjvich
26.09.2021 в 19:09
не гоже такие лица забывать
Ответить
+5
0
аалекс ( Крым)
26.09.2021 в 19:17
Да, Берёза, похоже, от руководил.
Ответить
+1
-1
avatar
Viktor Ivanjvich
26.09.2021 в 19:23
а кто думаешь денег даёт-колхоз руководимым березкой
0
0
аалекс ( Крым)
26.09.2021 в 19:35
Так понятно откуда финансы, но он так кичился своей должностью.
0
-1
Dnepr United (Днепр)
26.09.2021 в 19:05
Дн-вскую область сегодня накрыло 0-9. Охренеть
Ответить
+4
0
avatar
Днепр1- (Днепр)
26.09.2021 в 19:14
На Кривбас намекаешь?
Ответить
+2
0
Dnepr United (Днепр)
26.09.2021 в 19:17
причем, оба играли дома
+4
0
avatar
Pacifist (Chiang Mai)
26.09.2021 в 19:04
А я не понял удаление. То есть момент совершенно понятный, да, наступил на ногу, но это было ровно через полсекунды после того, как пострадавший сам точно так же наступил на ногу другому игроку. То есть за такое действительно наказывают судьи — да, ОК, трудно спорить. Но тогда нужно считать нарушением первый момент, соответственно, не считая второй. А то получается, что когда он наступил на ногу в борьбе, то и нормально, а когда ему — все, трагедия, карточка, удаление, и игра, в общем, в этот момент и закончилась. А до того все еще было возможно.
Ответить
+4
-5
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Viktor Ivanjvich
26.09.2021 в 19:05
прими это как должное а не как хочется
Ответить
+4
-1
avatar
Pacifist (Chiang Mai)
26.09.2021 в 19:06
Мне никак не хочется, я не болею ни за одну из этих команд. Мне просто противно видеть украинское судейство. За державу обидно...
+4
-2
avatar
Сommandor_Death_Star (dn.ua)
26.09.2021 в 19:06
не понял, не пиши.
Ответить
+3
-2
avatar
ascent (Луксор)
26.09.2021 в 19:12
Все очевидно, о чем тут рассуждать?
Ответить
+2
0
avatar
Viktor Ivanjvich
26.09.2021 в 19:03
иногда думалось что днепртипа1 вот вот начнет рвать защиту зари которая то и дело привозила атаку на свои ворота- может эта увереность днепрян и сыграла злую шутку- отменили пенальти, но сразу же отхватили и думалось что прижмет ЗАРЮ во втором тайме и многие думали особенно коментатор что заря подсела а днеповцы хоть играли на кубок выглядят лучше- а заря просто отдыхала и ходила пополю давая бить из далека и играя на отбой а потом всё стало на свои места- Но в заре тоже Защита плюс назарина наваривали кашки-но днепр яне так и не сумели - и это многие говорили после трех туров что днепртипа1 может побороться за СЕРЕБРО-
Ответить
+1
-3
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
26.09.2021 в 19:02
Срочно Довбыку надо искать другой клуб для развития!!! Может в Металлист стоит закрепиться основным, вариант с перспективой!!!
Ответить
+1
-3
avatar
Сommandor_Death_Star (dn.ua)
26.09.2021 в 19:00
Молодцы, прибили эту недокоманду, которой пели такие дифирамбы. На футболхаб сказали, что ДД-1 прямой конкурент ШД, ДК и т.д. С какого перепугу?
Ответить
+6
-3
Sevich69 (Днепр)
26.09.2021 в 19:10
Ничего....в четверг не будет ни Когута, ни Пасхала.....своих 4-6 мячей получат
Ответить
+5
-2
avatar
Днепр1- (Днепр)
26.09.2021 в 19:21
Сто пудов
+2
-1
avatar
Днепр1- (Днепр)
26.09.2021 в 19:21
+3
0
avatar
simargl (Чернигов)
26.09.2021 в 19:00
Центральный матч?? Не сложилось. Похоже Днепр журналисты просто захвалили и переоценили... еврокубки и третья сила??? Сомнения. Никакие сегодня...
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+8
-3
urik (Кривой Рог)
26.09.2021 в 19:00
А этим когутом никто в чемпионате Белоруссии не интересуется ?
Ответить
+5
-3
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
26.09.2021 в 18:59
До удаления, верил, что может Д1 сравнить, но после.........
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+3
0
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
26.09.2021 в 18:59
Давно не видел, чтоб так круто за такое время использовали преимущество!!!!
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+5
0
C_Ballack (Днепр)
26.09.2021 в 18:58
Йовичевич - недотренер, лузер и полный делитант. Может только красиво рассказать. Я это говорю каждую игру, сколько ещё надо игр чтоб это всем понять?
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+4
-10
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simargl (Чернигов)
26.09.2021 в 19:02
Это как у Десны с Вересом было... по счету ))только причины возможно разные.
Ответить
+1
-1
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Сокира (New Castle)
26.09.2021 в 19:08
Ти шо, д@лб@й@б ???
Ответить
0
-3
C_Ballack (Днепр)
26.09.2021 в 19:21
Сокира, тебя что через жопу родили? Ббрысь под лавку, мыша.
+1
0


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