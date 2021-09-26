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СК Днепр-1 - Заря 0:4. Обзор матча и видео голов
Разгромная победа луганчан
СК "Днепр-1" / Автор неизвестен
В матче 9-го тура чемпионата Украины команда Виктора Скрипника разгромно переиграла подопечных Игоря Йовичевича. Счет в поединке открыл арендованный у киевского "Динамо" Сергей Булеца. А в концовке за 7 минут луганчане еще трижды расписались в воротах днепрян. После этого тура "Днепр-1" имеет в своем активе 16 очков и занимает 7-е место в турнирной таблице УПЛ. В свою очередь, благодаря этой победе, "Заря" обогнала днепрян и расположилась на 6-й позиции с 17 баллами.
Днепр. Стадион "Днепр-Арена"
Главный арбитр: Игорь Пасхал (Херсон)
Ассистенты: Александр Корнийко (Миргород), Александр Жуков (Харьков)
Голы: Сергей Булеца 21, Владислав Кочергин 87, Шахаб Захеди 90+1, Владислав Кочергин 90+4
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