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СК Днепр-1 - Заря 0:4. Обзор матча и видео голов

Премьер-лига
(1 голосов)

Разгромная победа луганчан

СК Днепр-1 - Заря 0:4. Обзор матча и видео голов

СК "Днепр-1" / Автор неизвестен

Новина українською

В матче 9-го тура чемпионата Украины команда Виктора Скрипника разгромно переиграла подопечных Игоря Йовичевича. Счет в поединке открыл арендованный у киевского "Динамо" Сергей Булеца. А в концовке за 7 минут луганчане еще трижды расписались в воротах днепрян. После этого тура "Днепр-1" имеет в своем активе 16 очков и занимает 7-е место в турнирной таблице УПЛ. В свою очередь, благодаря этой победе, "Заря" обогнала днепрян и расположилась на 6-й позиции с 17 баллами.

Днепр. Стадион "Днепр-Арена"
Главный арбитр: Игорь Пасхал (Херсон)
Ассистенты: Александр Корнийко (Миргород), Александр Жуков (Харьков)
СК Днепр-1 - Заря 0:4
Голы: Сергей Булеца 21, Владислав Кочергин 87, Шахаб Захеди 90+1, Владислав Кочергин 90+4

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В статье: Заря (Луганск) СК Днепр-1
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Комментарии (7)
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Русланбай (Рівне)
26.09.2021 в 20:59
І все таки наш чемп ДНО !!! Команда інвалідів , які в Європі просрали все, і ще просуть.... виграє у команді верхньої частини таблиці на її полі 4-0.
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0
-1
Саня Лиман (Днепр)
26.09.2021 в 21:27
Твой верес - гранд,что-ли? Играли нормальные команди. Прикольный футбол.
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0
0
ТолькоДНЕПР (Днепр)
26.09.2021 в 20:46
Это просто дно!!! И вы хотите чтобы кто- то платил за 0-4 100 гривен и занимался мазохизмом??? Йовичевич:что делает каждый раз в основе Ди Франко??? А в команде Гуцуляк и Русин??? Почему отдаём нормальных игроков типа Булеца, Кузык??? Почему без оснований постоянно тасуется основной состав? Зачем? Где у этой команды яйца????? И вопрос к Русолу: нас так и будут засуживать на своём поле? Может проще не выходить и получать технарь? (сегодня это было бы даже эффективнее, всего 0-3). А билеты на матч нужно поднимать до 300 минимум, всё равно более 100 человек не придут. Йовичевич - пора на родину.
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0
-1
vlotko (Броди)
26.09.2021 в 20:29
Треба було показувати результативність Зорі у грі з норвежцями. А це все мишача " возня". Це говорить про те, що Скрипник і його штаб не підготували команду до старту єврокубків.
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+3
-1
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SeventyFour (Phoenix)
26.09.2021 в 20:25
Русол! Гони этого физрука поскорее!
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+1
-2
Соколов (Никополь)
26.09.2021 в 20:31
Тебя вместо него ?
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+1
-1
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SeventyFour (Phoenix)
26.09.2021 в 20:38
Сходи нах
0
-1


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