СК Днепр-1 - Заря 0:4. Обзор матча и видео голов

Это просто дно!!! И вы хотите чтобы кто- то платил за 0-4 100 гривен и занимался мазохизмом??? Йовичевич:что делает каждый раз в основе Ди Франко??? А в команде Гуцуляк и Русин??? Почему отдаём нормальных игроков типа Булеца, Кузык??? Почему без оснований постоянно тасуется основной состав? Зачем? Где у этой команды яйца????? И вопрос к Русолу: нас так и будут засуживать на своём поле? Может проще не выходить и получать технарь? (сегодня это было бы даже эффективнее, всего 0-3). А билеты на матч нужно поднимать до 300 минимум, всё равно более 100 человек не придут. Йовичевич - пора на родину.