Йовичевич в очередной раз проиграл в ключевом матче. Так третьей силой стать не получится

Встреча "Днепра-1" и "Зари" была центральной в 9-м туре УПЛ. Иного статуса у неё быть не могло, при условии, что параллельно между собой не встречались наши гранды - "Динамо" и "Шахтер". Это условие было соблюдено. Большинство украинских болельщиков с интересом ждали матч, в котором каждая из команд должна была подтвердить свои намерения всерьез бороться за звание "третьей силы".

Еще одна интрига перед стартовым свистком - сумеет ли наконец Игор Йовичевич прервать серию не лучших результатов в принципиальных матчах? В этом сезоне он уже успел проиграть "Шахтеру", параллельно с этим не обыграв "Десну" (1:2) и "Ворсклу" (2:2). Хорватский тренер проделал неплохую работу сразу после возвращения в Украину - он помог СК вырваться со дна, наладить игру в каждой из линий и занять твердое место в середине таблицы. В этом сезоне от него ждут большего. Как минимум, успешной борьбы за третье место. Но чтобы это случилось, нужно научиться обыгрывать кого-то, кроме андердогов. Именно в матче воскресенья у него был шанс это показать.

Что вышло в итоге? 0:4. Скажем прямо, на столь унизительный разгром днепряне не успели наиграть, но на фоне "Зари" они не выглядели командой, которая может претендовать на что-то большее, нежели 5-6 место. Нельзя сказать, что луганчане провели матч всей жизни, перекусили соперника в центре, показали эталонную игру в обороне. Нет, "Заря" просто играла грамотно. Забила первой до перерыва, спокойно играла после, имея несколько моментов и не давая сопернику ничего создать, а в конце еще разобрала на детали днепрян, забив три перед финальным свистком. Класс? Ну, на фоне такого "Днепра-1" - именно так, класс.

Йовичевич удивил со старта, изменив привычную схему 4-2-3-1 на 3-6-1 (3-5-1-1). С одной стороны, задумка была ясна - насытить центр поля, выпустив сходу и ди Франко, и Пихаленка, и Джурасека, и Когута. Но красиво это смотрелось лишь на бумаге, в то время, как на деле эта расстановка не принесла абсолютно ничего. "Д1" проигрывал все подборы, не мог создать ничего самостоятельно, еще и никак не препятствовал контратакам "Зари". Первый гол - сказка. Началось все с углового днепрян (!), проигранного подбора Когута и быстрой атаки гостей. Просто посчитайте, сколько игроков команды Скрипника бежит на ворота Кожукару.

А теперь, сколько игроков в штрафной проигрывают подбор после сейва Кожукару? Может нужно было выпустить больше полузащитников? Или защитников?

А как вам второй гол? Глупейшая потеря мяча на своей половине, после которой Кабаев и Кочергин вдвоем не замечают сопротивления. Адамюк упускает своего же игрока, Монте падает при виде шикарной игры Кочергина.

Но проблемы были не только в обороне. По сути, большинство лидеров "Днепра-1" либо не вышли на футбольное поле, либо делали все ради общего блага оппонента. Александр Пихаленок, окончательно покинув "Шахтер", раз за разом стал выдавать абсолютно серые матчи. В 9-м туре он запомнился одной неплохой передачей на Довбика и стандартом, после которого мяч пролетел рядом со штангой. Опытный Лучкевич, отвечающий за всю правую бровку, не был полезен ни в атаке, ни в обороне, а Игорь Когут умудрился за один тайм запороть ключевой момент своей команды, а под конец еще и заработать желтую и красную карточку в течении двух минут. "Лев матча", правда не для своей команды.

Остались вопросы к Йовичевичу и касательно замен. Когут остался играть, пока окончательно не заработал красную, Кравченко вышел на поле вместо другого защитника, появление Чуже максимально ослабило игру, а Русин, забивший недавно в кубке, просто смотрел за происходящим, параллельно вяло разминаясь. Может стоило попробовать спасти игру более радикальными методами? Может стоит дать шанс юному Ярмолюку, который вряд ли бы вписался в игру хуже, нежели Когут?

Теперь к "Заре". Видно, что череда еврокубковых провалов, последний из которых припал на выезд в Норвегию, пошел Скрипнику и футболистам на пользу. И дело даже не в том, что луганчане выиграли две последние игры с общим счетом 0:7. Тут важна реакция на провалы; важна агрессия впереди, когда футболисты цеплялись за каждый мяч, после чего быстро бежали в контратаки; важно спокойствие в обороне. Да, ошибки имели место, и несколько раз центрбеки были беспомощны на фоне Довбика, но в целом уже не было глупых привозов, не точных передач (кроме одной от Имерекова) и пожаров на ровном месте. Даже если в целом взять игру, то самые опасные удары у днепрян, за исключением момента Довбик/Когут, были из-за пределов штрафной.

Второй положительный момент, плавно вытекающий из первого - Мацапура. Шевченко в очередной раз выпал из игры на неизвестный срок, взложил на плечи юного кипера тяжелую ношу, но с каждой игрой Дмитрий прибавляет. По игре с "Днепром-1" к нему не может быть претензий. Два "сухаря" кряду, после очень неуверенного старта, это уже дорогого стоит. Уверенность от этого передается и защитникам, и самому вратарю.

Главное отличие "Днепра-1" и "Зари" - это солидность. Команду Скрипника критиковали все подряд - журналисты, эксперты, болельщики, простые прохожие, но чего у луганчан не отнять, так это умения брать свое в важных матчах чемпионата. Это наблюдалось и в прошлом сезоне, это продолжается и в этом, где уже были обыграны два главных оппонента - "Ворскла" и "Днепр-1". Что творится с командой, когда название турнира с "УПЛ" меняется на "Лига Европы/Конференций" - вопрос для другой беседы. Куда более детальной и рассудительной. В сегодняшнем матче именно "Заря" выглядела украинской третьей силой, которая, повторимся, не создала огромное множество моментов, но за первую грубую ошибку быстро наказала соперника, после чего ждала своего следующего шанса. И дождалась!

"Днепр-1" проиграл очередной раз прямому конкуренту. Сейчас пойдет много разговоров о тренерской слабости Йовичевича, о неумении влиять на игру, о глупых тактических решениях и об ужасных заменах. Мы это поддерживать не будем, ибо в памяти еще свежа трансформация команды прошлой весной, когда с последнего места удалось вскочить в самую середину таблицы. Но частые провалы с себе подобными заставляют задуматься, ибо с таким набором результатов не получится выполнить поставленные задачи - третье место. Нужно уметь нечто большее, нежели обыгрывать более слабых и сыпаться с более сильными. Таков закон.