УПЛ. Десна - Металлист 1925 1:2. Харьковская заявка на выход из кризиса

В последних пяти матчах УПЛ "Металлист 1925" потерпел четыре поражения, добыл только одно очко и в течение этой серии забил только один мяч. У "Десны", конечно, не железобетонная защита, но представить, что черниговцы пропустят от кризисного соперника уже на первой минуте, было невозможно. Но именно это и произошло: гости пошли в робкую атаку и заработали угловой. Батюшин подал, а Марлисон на дальней штанге пяткой сумел направить мяч в дальний угол ворот.

Все планы Александра Рябоконя пошли наперекосяк, ведь начинать с "минус один" очень непросто. Однако структура "Десны" не изменилась – четверо защитников (Завийский, Ковтун, Селин, Картушов), опорная зона держалась на Домбровском, Волошин действовал по всей ширине поля, Тотовицкий, Болбат, Калитвинцев и Будковский работали на атаку. У харьковчан бросалась в глаза позиция на правом фланге защиты – там играл Фабиньо. Ткачук, Шершень, Ченбай дополнили линию, Габелок, Кравченко и Крыськив сформировали среднюю ось, Батюшин и Ременюк из глубины поддерживали форварда Марлисона.

Забив, "Металлист 1925"не закрылся в обороне. Но и не мешал "Десне" играть в свой футбол. Отыгрались черниговцы очень быстро в ходе позиционной атаки. Решающим стал второй темп, когда Волошин подобрал мяч после попытки харьковчан выбить его из своих владений, прошла удобная передача на Тотовицкого, а он точно пробил в угол.

Словно начали с чистого листа. Понемногу вырисовался характер этого матча – харьковчане уповали на контратаки и быстрые розыгрыши мяча, "Десна" развивала позиционные атаки, футболисты брали инициативу на себя. Было остро у ворот Мысака, когда на Марлисона прошла передача из глубины. Бразилец пробил в падении головой, но не рассчитал с точностью. Ответ от "Десны" был молниеносный – мощный удар Калитвинцева издалека в перекладину после смещения к центру. Скучать зрителям на трибунах не приходилось.

Были хорошие голы, интрига, напряжение, и немного драмы. Именно драматические нотки превалировали в ситуации на сороковой минуте, когда жестко столкнулись Ткачук и Волошин. Заменить пришлось обоих.

Второй тайм начался, как и первый, с быстрого гола. Не столь быстрого, как в начале игры, но все же... Фабиньо пошел на чужую половину поля, обыгрался с Марлисоном, выполнил зрячую передачу в штрафную на Кравченко, а Дмитрий в одно касание прекрасно распорядился мячом. Но перед тем был шикарный момент у Будковского, который не сумел замкнуть навес Калитвинцева на пустые ворота. "Десна" поплатилась. И сразу пошла исправляться.

Инициатива после второго пропущенного резко отошла к хозяевам. Не сказать, что у "Десны" не было шансов (удар Безбородько из опасной позиции выше ворот, дальний удар Будковского в руки вратарю), но и полноценного штурма черниговцы не организовали. К тому же соперник огрызался – чего стоит хотя бы удар Марлисона. Черниговцы не могли позволить себе забыть о защите.

Однако, как и полагается, последнее слово в матче осталось за тем, кто проигрывал. В одном из эпизодов Безбородько претендовал на пенальти, в другом мощно стрелял Тотовицкий, но все напрасно. Кроме агрессии, желания и злости, еще нужны мастерство и фарт. С последним у "Десны" сегодня отношения не сложились. Поэтому это поражение – второе за неделю от еще одной харьковской команды. "Металлист 1925" этим матчем показал, что борется с кризисом. Не поддается ему и готов вернуться на тот путь, которым команда двигалась на старте турнира.

Будет интересно и напряженно. "Металлист 1925" удаляется от зоны вылета, а "Десна" выпадает из зоны еврокубков. Первый пытаться удержать добытое, вторая – вернуть утраченное.

Чернигов. ОУСЦ Чернигов

Арбитр в поле: Александр Омельченко (Славянск)

Ассистенты: Виталий Скобля (Киев), Дмитрий Запороженко (Запорожская область)

"Десна" - "Металлист 1925" 1:2

Голы: Андрей Тотовицкий 12 - Марлисон 1, Дмитрий Кравченко 49

"Десна": Роман Мысак, Алексей Ковтун (Илья Шевцов 86), Сергей Болбат, Андрей Домбровский, Андрей Тотовицкий, Владислав Калитвинцев, Егор Картушов, Викентий Волошин (Денис Безбородько 41), Тарас Завийский, Филипп Будковский (Максим Дегтярёв 80), Евгений Селин

"Металлист 1925": Денис Сидоренко, Евгений Ткачук (Артур Западня 40), Юрий Батюшин (Антон Савин 46), Андрей Ременюк, Сергей Ченбай, Михаил Шершень, Дмитрий Кравченко (Олег Голодюк 73), Артем Габелок, Марлисон (Илья Зубков 72), Фабиньо (Виталий Ермаков 79), Дмитрий Крыськив

Предупреждения: Викентий Волошин 20 - Фабиньо 19, Дмитрий Кравченко 52, Артем Габелок 55