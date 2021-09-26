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Десна - Металлист 1925 1:2. Обзор матча и видео голов
Харьковчане поднимаются в середину таблицы
Фото - УПЛ / Автор невідомий
В матче 9-го тура чемпионата Украины "Металлист 1925" на выезде обыграл "Десну". Харьковчане отметились забитым мячем уже на 1-й минуте встречи. А на 12-й подопечные Рябоконя сумели сравнять счет. Финальную точку в игре поставил хавбек гостей Дмитрий Кравченко.
Чернигов. ОУСЦ Чернигов
Арбитр в поле: Александр Омельченко (Славянск)
Ассистенты: Виталий Скобля (Киев), Дмитрий Запороженко (Запорожская область)
Голы: Андрей Тотовицкий 12 - Марлисон 1, Дмитрий Кравченко 49
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