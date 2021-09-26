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Десна - Металлист 1925 1:2. Обзор матча и видео голов

Премьер-лига
(1 голосов)

Харьковчане поднимаются в середину таблицы

Десна - Металлист 1925 1:2. Обзор матча и видео голов

Фото - УПЛ / Автор невідомий

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В матче 9-го тура чемпионата Украины "Металлист 1925" на выезде обыграл "Десну". Харьковчане отметились забитым мячем уже на 1-й минуте встречи. А на 12-й подопечные Рябоконя сумели сравнять счет. Финальную точку в игре поставил хавбек гостей Дмитрий Кравченко.

Чернигов. ОУСЦ Чернигов
Арбитр в поле: Александр Омельченко (Славянск)
Ассистенты: Виталий Скобля (Киев), Дмитрий Запороженко (Запорожская область)
"Десна" - "Металлист 1925" 1:2
Голы: Андрей Тотовицкий 12 - Марлисон 1, Дмитрий Кравченко 49

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В статье: Десна (Чернигов) Металлист 1925 (Харьков)
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