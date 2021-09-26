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Президент Десны: Идет погашение долгов по зарплате. По-другому и не бывает, иначе отвечаешь перед УЕФА

Премьер-лига
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Владимир Левин рассказал, что игроки получают заработную плату

Президент Десны: Идет погашение долгов по зарплате. По-другому и не бывает, иначе отвечаешь перед УЕФА

Фото: desna.football

Новина українською

Президент черниговской "Десны" Владимир Левин высказался насчет ситуации с долгами по зарплате игроков в клубе.

— Сегодня у нас уже идет погашение заработной платы, поэтому я проблем с этим в дальнейшем не вижу.

— Все налаживается?

— По-другому и быть не может, потому что футбол и состоит из того, чтобы у нас ни у кого не было проблем. Это же одна большая дружная семья, ради которой мы и занимаемся футболом.

— Футболисты могут быть спокойны, с ними рассчитаются?

— Послушайте, а по-другому и не бывает. В случае если не рассчитываешься с футболистами, то ты несешь ответственность по всем правилам УЕФА. Все это знают, — рассказал Левин.

Ранее в СМИ была информация, что игроки "Десны" не получают зарплату около 6 месяцев.

Сегодня черниговчане дома проиграли "Металлисту 1925" - 1:2.

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В статье: Десна (Чернигов) Владимир Левин
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Источник:
"Великий Футбол"

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