Президент Десны: Идет погашение долгов по зарплате. По-другому и не бывает, иначе отвечаешь перед УЕФА

Президент черниговской "Десны" Владимир Левин высказался насчет ситуации с долгами по зарплате игроков в клубе.

— Сегодня у нас уже идет погашение заработной платы, поэтому я проблем с этим в дальнейшем не вижу.

— Все налаживается?

— По-другому и быть не может, потому что футбол и состоит из того, чтобы у нас ни у кого не было проблем. Это же одна большая дружная семья, ради которой мы и занимаемся футболом.

— Футболисты могут быть спокойны, с ними рассчитаются?

— Послушайте, а по-другому и не бывает. В случае если не рассчитываешься с футболистами, то ты несешь ответственность по всем правилам УЕФА. Все это знают, — рассказал Левин.

Ранее в СМИ была информация, что игроки "Десны" не получают зарплату около 6 месяцев.