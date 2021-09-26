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Президент Десны: Идет погашение долгов по зарплате. По-другому и не бывает, иначе отвечаешь перед УЕФА
Владимир Левин рассказал, что игроки получают заработную плату
Фото: desna.football
Президент черниговской "Десны" Владимир Левин высказался насчет ситуации с долгами по зарплате игроков в клубе.
— Сегодня у нас уже идет погашение заработной платы, поэтому я проблем с этим в дальнейшем не вижу.
— Все налаживается?
— По-другому и быть не может, потому что футбол и состоит из того, чтобы у нас ни у кого не было проблем. Это же одна большая дружная семья, ради которой мы и занимаемся футболом.
— Футболисты могут быть спокойны, с ними рассчитаются?
— Послушайте, а по-другому и не бывает. В случае если не рассчитываешься с футболистами, то ты несешь ответственность по всем правилам УЕФА. Все это знают, — рассказал Левин.
Ранее в СМИ была информация, что игроки "Десны" не получают зарплату около 6 месяцев.
Сегодня черниговчане
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