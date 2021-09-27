Йовичевич после разгрома от Зари: Лучше один раз 0:4, чем четыре матча по 0:1

Главный тренер "Днепра-1" Игорь Йовичевич прокомментировал поражение от "Зари" (0:4) в матче 9-го тура УПЛ.

- Нужно поздравить "Зарю" с тремя очками и держать удар. Это неотъемлемая часть футбола. Когда выигрываешь, ты не лучше всех, а когда проигрываешь - не хуже всех. Особенно в сегодняшнем матче. В первом тайме, хотя пропустили гол, игра была ничейной. Захватили инициативу, заставили "Зарю" играть в нижнем блоке, что удается немногим которым командам. Обычно они играют в очень высокий прессинг, скоростные футболисты - это их стиль. Но инициативе и плану на игру заставили играть их в нижнем блоке, имели моменты, давили, играли на их половине поля и не дожали.

Если хочешь у конкурентов выигрывать, то должен забивать и не допускать ошибок, которые были сегодня у нас. Дарить голы и такое удаление - это облегчает игру сопернику. Мы заслужили больше, чем счет на табло. Это некрасиво звучит, но лучше один раз проиграть 0:4, чем четыре матча по 0:1. Но матч был живым, удачным, особенно до удаления. После второго гола все было закончено. Два лишних гола стали для нас ударом и уроком, чтобы сделать выводы ради дальнейших побед.

- Почему не торопились с заменами? В тот же Когут можно было снять раньше ...

- Возможно. Но мы просто душили соперника. Когут имел момент, когда выходил один на один, удачно играл в прессинге, нагнетал, они с Довбиком хорошо понимали друг друга. Я ожидал, что мы сейчас забьем, гол должен был вот-вот быть. После первой карточки уже должны были делать замену, но прошло всего полминуты. Жаль, что так получилось. Он сам понял, что это не шаг, который может привести нас к борьбе за большие задачи. И то, что не реализуешь свои моменты в таких матчах, когда играешь хорошо против серьезной команды, давишь на ее половине поля. Это волнует, и я сейчас опечален. Но к команде нет претензий больших до момента с удалением. После того уже был разгром, который не по игре.

- Сложилось такое впечатление, что защитники в моментах с пропущенными голами были просто наблюдателями ...

- Конечно, когда 0:4, делаем выводы, что-то не так. Когда выиграем - все было в порядке и супер. Надо держать удар. "Заря" истощает. Это команда, которая играет в вертикальный футбол. Столько долгих передач не делает ни одна команда УПЛ. Они идут на двух форвардов и игрока под ними; идет борьба за второй мяч, после чего разгоняется атака. В прессинг идут очень удачно и истощают тебя. Все время находишься в напряжении, что истощает защитников. "Заря" играет так не первый год.

У Скрипника есть свой стиль. И многие команды имеют с ними проблемы. Но мы аннулировали тот прессинг, особенно во втором тайме. Был наш контроль мяча, появились моменты. Мы заслужили гол, но он не состоялся. Появились удаления - и они воспользовались своими моментами. Этот анализ является, возможно, эйфорическим или слишком положительным, ведь счет 0:4 заставляет прятать лицо под шляпу. Как тренер я буду делать выводы. Это урок на будущее, а поражение является шагом к будущим победам. Не все играют так, как "Заря", - сказал Йовичевич.