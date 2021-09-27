Кривенцов - о победе над Десной: Без доли везения не обошлось

Главный тренер "Металлист 1925" Валерий Кривенцов прокомментировал победу над "Десной" (2:1) в матче 9-го тура УПЛ.

- Любая победа в Премьер-лиге - это успех. Я очень рад, что мы победили такую ​​сильную команду. Сегодня, наверное, тот день, когда без доли везения не обошлось. "Десна" - очень хорошая команда с квалифицированными игроками. Однако мы за счет организации, самоотдачи, все же, сегодня победили.

- Если выделить, все же, основное качество, которое сегодня помогло вашей команде одержать победу, то на что бы вы обратили внимание в первую очередь?

- У нас был план на игру, ребята его придерживались, видимо, это дало результат. Была очень большая самоотдача, мы в сложной ситуации, нам нужно брать очки.

- Вы забили быстрые голы в начале каждого из таймов. Был акцент на этом?

- Об этом все тренеры просят своих футболистов. Так получилось.

- Можете сказать, что сегодня концентрация была выше у вашей команды, чем у соперника?

- Наверное, да.

- Что с Ткачуком? Он получил травму и сразу поехал в больницу?

- Он сейчас уже вернулся. Сделали снимок, вроде, ничего серьезного. Понятно, что там есть сильный ушиб, ему потребуется определенное время на лечение. Учитывая, что у нас и так много травмированных, и все травмы долговременные ... Если бы еще добавился Ткачук - было бы трудно.

- Вам пришлось менять Ткачука, менять, пожалуй, игру своей команды. Как в этой ситуации разбирались?

- Сергей Ченбая мы еще в Первой лиге иногда использовали на позиции центрального защитника. Считаю, что Ченбай хорошо заменил Ткачука. Западня вышел на свой левый фланг. Стройность линии сохранялась благодаря центральным полузащитникам. Сегодня вся команда - молодцы", - сказал Кривенцов.