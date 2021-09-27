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Сергей Кривцов провел 250-й матч на клубном уровне

Премьер-лига
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Игра против "Вереса" стала юбилейной для защитника

Сергей Кривцов провел 250-й матч на клубном уровне

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Поединок против "Вереса" (4:1) в чемпионате Украины стал для защитника "Шахтера" Сергея Кривцова юбилейным, 250-м, официальным матчем в составе разных клубов во всех турнирах.

Свою дебютную игру 30-летний футболист провел еще 26 апреля 2008 года в составе запорожского "Металлурга" в УПЛ в домашнем матче против киевского "Арсенала".

187 матчей Кривцов сыграл в чемпионатах Украины (ЧУ), 23 – в Кубке Украины (КУ), 34 – в еврокубках (ЕК) и шесть – в Суперкубке (СК).

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В статье: Сергей Кривцов Шахтер (Донецк)
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Источник:
УПЛ

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