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Сергей Кривцов провел 250-й матч на клубном уровне
Игра против "Вереса" стала юбилейной для защитника
Фото: ФК Шахтер Донецк
Поединок против "Вереса" (4:1) в чемпионате Украины стал для защитника "Шахтера" Сергея Кривцова юбилейным, 250-м, официальным матчем в составе разных клубов во всех турнирах.
Свою дебютную игру 30-летний футболист провел еще 26 апреля 2008 года в составе запорожского "Металлурга" в УПЛ в домашнем матче против киевского "Арсенала".
187 матчей Кривцов сыграл в чемпионатах Украины (ЧУ), 23 – в Кубке Украины (КУ), 34 – в еврокубках (ЕК) и шесть – в Суперкубке (СК).
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