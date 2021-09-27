Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Рябоконь: Непонятно, как голы влетают и что делают защитники при этом
"Северяне" уступили "Металлисту 1925"
Фото: ФК Десна
Главный тренер "Десны" Александр Рябоконь прокомментировал поражение от "Металлиста 1925" (1:2) в матче 9-го тура УПЛ.
"Вышли из раздевалки — 0:1, вышли на второй тайм — снова пропустили. Даже непонятно было, как эти мячи влетают, от кого, что делают защитники при этом.
У нас существует проблема в этой зоне", - сказал Рябоконь.
Напомним, сейчас "Десна" идет на 6-м месте в турнирной таблице УПЛ, в активе клуба 16 зачетных пунктов.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Великий футбол
Популярное сейчас
- "Такого не было при Шевченко". Суркис оценил конфликт Петракова и Караваева
- Последние секунды для Полтавы и Виктории, 3 удаления в Херсоне. 10 тур в группе Б
- Президент Десны: Идет погашение долгов по зарплате. По-другому и не бывает, иначе отвечаешь перед УЕФА
- По дороге во Львов от сердечного приступа умер водитель автобуса Динамо U-19
- Невероятный Халк. Звездный бразилец и племянница его бывшей жены ждут ребенка. ФОТО
- Красотка дня. Эффектная сестра молодой надежды Барселоны. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (4)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
LAZ E183 (Рига)
27.09.2021 в 10:12
Ответить
+1
0
alex.belogubko (одесса)
27.09.2021 в 09:50
Ответить
0
0
Vantala (Kharkiv)
27.09.2021 в 10:15
Ответить
+1
0
Віктор Бокасса (Betwmount)
27.09.2021 в 10:27
+2
0
Лучшие букмекеры
загрузка...