Рябоконь: Непонятно, как голы влетают и что делают защитники при этом

Главный тренер "Десны" Александр Рябоконь прокомментировал поражение от "Металлиста 1925" (1:2) в матче 9-го тура УПЛ.

"Вышли из раздевалки — 0:1, вышли на второй тайм — снова пропустили. Даже непонятно было, как эти мячи влетают, от кого, что делают защитники при этом.

У нас существует проблема в этой зоне", - сказал Рябоконь.