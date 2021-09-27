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Рябоконь: Непонятно, как голы влетают и что делают защитники при этом

Премьер-лига
(1 голосов)

"Северяне" уступили "Металлисту 1925"

Рябоконь: Непонятно, как голы влетают и что делают защитники при этом

Фото: ФК Десна

Новина українською

Главный тренер "Десны" Александр Рябоконь прокомментировал поражение от "Металлиста 1925" (1:2) в матче 9-го тура УПЛ.

"Вышли из раздевалки — 0:1, вышли на второй тайм — снова пропустили. Даже непонятно было, как эти мячи влетают, от кого, что делают защитники при этом.

У нас существует проблема в этой зоне", - сказал Рябоконь.

Напомним, сейчас "Десна" идет на 6-м месте в турнирной таблице УПЛ, в активе клуба 16 зачетных пунктов.

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В статье: Десна (Чернигов) Александр Рябоконь Металлист 1925 (Харьков)
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Источник:
Великий футбол

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Комментарии (4)
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LAZ E183 (Рига)
27.09.2021 в 10:12
Металіст 1925 узагалі нічого не показав навіть проти Львова, а вам 2 кладе без особливих зусиль. Шкода мені Десну, але в команди є якісь проблеми, можливо в психології.
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alex.belogubko (одесса)
27.09.2021 в 09:50
у вас нет игры --стоят ждут паса -еле бегают
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0
0
Vantala (Kharkiv)
27.09.2021 в 10:15
Нет зарплаты - нет игры
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+1
0
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Віктор Бокасса (Betwmount)
27.09.2021 в 10:27
Як казав один африканець: Ноу мані - ноу плей.
+2
0


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