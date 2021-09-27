Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Луческу в Динамо все-таки до 2024-го. Суркис обмолвился о новом контракте тренера
Президент киевлян подтвердил продление
Фото: ФК Динамо
Президент "Динамо" Игорь Суркис подтвердил, что главный тренер Мирча Луческу продлил соглашение до 2024 года.
"Почему я с Луческу продлил контракт до 2024 года? Дай Бог ему здоровья. Но если завтра мои футболисты будут знать, что Луческу работает последний год, как они будут относиться к работе?
Подумают, завтра придет новый другой тренер?", - сказал Суркис в интервью Великому футболу.
Напомним, этим летом "Динамо" объявило о том, что контракт с 76-летним специалистом был продлен до 2023 года. Потом журналист Игорь Цыганык заявил, что контракт Луческу до 2024 года. И вот теперь, президент "бело-синих" невольно подтвердил, что соглашение все-таки на три года.
В дебютный сезон Мирча Луческу с "Динамо" выиграл и чемпионат и Кубок Украины. В среду, 22 сентября, румынский специалист упустил первый трофей, проиграв "Шахтеру" (0:3) в Суперкубке Украины - 2021.
Популярное сейчас
- Последние секунды для Полтавы и Виктории, 3 удаления в Херсоне. 10 тур в группе Б
- Галич спасается в дебютном матче тренера-испанца, хет-трик Виктора Мартяна. Группа А во Второй лиге
- Примера. Ла Реал уже второй, еще один гол Фалькао, седьмое поражение Хетафе
- Игроки сборной не поддерживают Малиновского в ситуации с Петраковым - источник
- Невероятный Халк. Звездный бразилец и племянница его бывшей жены ждут ребенка. ФОТО
- Красотка дня. Эффектная сестра молодой надежды Барселоны. ФОТО
Новости по теме
- 20:00 Украинские Суркис: Слава богу, что Луческу вернулся после длительной болезни. Он 24 дня пролежал в больнице
- 09:10 Украинские Ну возьмите хоть кто-нибудь! Супряга и его виртуальное путешествие по Серии А
- 21:59 Зарубежные Почти единогласно – обречены. Журналисты UA-Футбол оценили шансы Динамо в группе Лиги чемпионов