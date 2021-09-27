Луческу в Динамо все-таки до 2024-го. Суркис обмолвился о новом контракте тренера

Президент "Динамо" Игорь Суркис подтвердил, что главный тренер Мирча Луческу продлил соглашение до 2024 года.

"Почему я с Луческу продлил контракт до 2024 года? Дай Бог ему здоровья. Но если завтра мои футболисты будут знать, что Луческу работает последний год, как они будут относиться к работе? Подумают, завтра придет новый другой тренер?", - сказал Суркис в интервью Великому футболу.

Напомним, этим летом "Динамо" объявило о том, что контракт с 76-летним специалистом был продлен до 2023 года. Потом журналист Игорь Цыганык заявил, что контракт Луческу до 2024 года. И вот теперь, президент "бело-синих" невольно подтвердил, что соглашение все-таки на три года.

В дебютный сезон Мирча Луческу с "Динамо" выиграл и чемпионат и Кубок Украины. В среду, 22 сентября, румынский специалист упустил первый трофей, проиграв "Шахтеру" (0:3) в Суперкубке Украины - 2021.