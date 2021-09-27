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Луческу в Динамо все-таки до 2024-го. Суркис обмолвился о новом контракте тренера

Премьер-лига
(1 голосов)

Президент киевлян подтвердил продление

Луческу в Динамо все-таки до 2024-го. Суркис обмолвился о новом контракте тренера

Фото: ФК Динамо

Новина українською

Президент "Динамо" Игорь Суркис подтвердил, что главный тренер Мирча Луческу продлил соглашение до 2024 года.

"Почему я с Луческу продлил контракт до 2024 года? Дай Бог ему здоровья. Но если завтра мои футболисты будут знать, что Луческу работает последний год, как они будут относиться к работе?

Подумают, завтра придет новый другой тренер?", - сказал Суркис в интервью Великому футболу.

Напомним, этим летом "Динамо" объявило о том, что контракт с 76-летним специалистом был продлен до 2023 года. Потом журналист Игорь Цыганык заявил, что контракт Луческу до 2024 года. И вот теперь, президент "бело-синих" невольно подтвердил, что соглашение все-таки на три года.

В дебютный сезон Мирча Луческу с "Динамо" выиграл и чемпионат и Кубок Украины. В среду, 22 сентября, румынский специалист упустил первый трофей, проиграв "Шахтеру" (0:3) в Суперкубке Украины - 2021.

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В статье: Мирча Луческу Игорь Суркис Динамо (Киев)
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Источник:
Великий футбол

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Комментарии (3)
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Соколов (Никополь)
27.09.2021 в 10:53
Хорошая новость. Удачи Мирча Михайлович
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+2
-1
aleks68
27.09.2021 в 11:20
поживём увидим дырявое чмо
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0
-1
Dr. House (Поділля)
27.09.2021 в 11:43
Послушай, вышеотписавшийся интеллектуал. Я не являюсь большим поклонником Динамо или Шахты, так, поддерживаю их в еврокубках, правда сейчас и там поддерживать некого, но из-за таких придурков как ты ресурс превращается в помойку. Если он дырявое чмо, тогда ты ржавое чмо, но он тебя не оскорблял, а тебе видать надо к психиатру ибо неуёмная агрессия приводит в дальнейшем к тяжёлым последствиям.
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