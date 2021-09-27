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Маркевич - о поражении от Александрии: Такие игры нельзя отдавать
"Азовцы" упустили победу, лидируя по ходу встречи
Фото: ФК Мариуполь
Главный тренер "Мариуполя" Остап Маркевич прокомментировал поражение от "Александрии" (1:2) в матче 9-го тура УПЛ.
"Нам не удалось продемонстрировать наши сильные качества, которые свойственны нам. Я это связываю с достаточно жестким графиком. В среду мы играли в Луцке кубковый матч. И так получилось, что мы вынуждены были играть дополнительное время. Плюс был тяжелый переезд из Луцка в Александрию – 12 часов ночью в автобусе. Это, безусловно, сказалось.
Хотя такие игры нельзя отдавать. Во втором тайме, я считаю, мы наладили игру. Но у нас много молодых игроков, которые делают свои первые шаги в Премьер-лиге. Например, Холод сыграл только две игры, Свитюха – 5. Естественно, что опыт зарабатывается именно за счет таких игр.
В принципе, есть позитивные моменты, есть негативные. Проанализируем эту игру, проведем работу над ошибками и исправим ситуацию в следующих играх", - сказал Маркевич.
Напомним, сейчас "Мариуполь" занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице УПЛ, в активе клуба 4 балла.
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