"Счет не отображает то, что было на поле". Кочергин – о разгромной победе над Днепром-1

Полузащитник "Зари" Владислав Кочергин прокомментировал победу над "Днепром-1" (4:0) в матче 9-го тура УПЛ.

- Насколько неожиданный именно такой результат против такого соперника?

- Счет не отображает то, что было на поле. Игра была для нас очень сложной. Помогло, конечно, удаление. "Днепр-1" – хорошая команда, с которой тяжело играть, но мы вытерпели, моментами где-то соперник наш поджимал, но как таковых опасных моментов у наших ворот не было.

Мы дотерпели, выждали свой шанс и забили.

- Что говорил тренер в перерыве?

- Сказал, что все только начинается. Сейчас выйдет "Днепр-1", который должен показать какую-то реакцию на счет. Мы хотели первые минуты выдержать... Чтобы не было, как в Норвегии, когда мы только вышли и нам сразу 2 гола забили.

Мы настраивались выигрывать борьбу, и искать шансы у чужих ворот.

- Насколько 2 победы подряд добавляют уверенности после критики, которая обвалилась на команду в начале сезона?

- Критика делает нас только сильнее. Мы хотим доказать, сами себе в первую очередь, что все, что про нас говорят – лишь слова. Мы стараемся каждую игру выходить и выигрывать, но бывают такие моменты и матчи, когда либо что-то не залетает, либо не везет. Мы не опускаем голову и стараемся изо всех сил прогрессировать и добиваться результата.

- 2 гола на этом стадионе – особенные? Ты воспитанник академии еще того "Днепра".

- Ну да, я на этом стадионе дебютировал. Всегда, когда сюда приезжаю – мне очень приятно. И очень нравится атмосфера на стадионе, потому что для меня это не то, чтобы родное, но я здесь начинал. Могу только самые теплые слова про этот стадион говорить, – сказал Кочергин.