Повторил Яремчука. ВИДЕО идеального удара слета от игрока Миная

В матче 9-го тура УПЛ "Минай" принимал "Львов". Игра сложилась для подопечных Кобина не лучшим образом - они угрожали воротам соперника крайне редко и в итоге проиграли 1:2. Но этот гол, забитый хозяевами поля, бесспорно будет претендовать на звание лучшего в туре. Антон Байдал перед перерывом сравнял счет, пробив слета в дальнюю девятку, напомнив о голе, который Роман Яремчук недавно забил в ворота сборной Казахстана.

Для 21-летнего Байдала, перешедшего в "Минай" этим летом из "Мариуполь", это уже второй гол в текущем сезоне. Ранее он отличился в поединке с "Черноморцем".