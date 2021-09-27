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Повторил Яремчука. ВИДЕО идеального удара слета от игрока Миная

Премьер-лига
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Слабое утешение для закарпатцев

Повторил Яремчука. ВИДЕО идеального удара слета от игрока Миная

фото - ФК Минай

Новина українською

В матче 9-го тура УПЛ "Минай" принимал "Львов". Игра сложилась для подопечных Кобина не лучшим образом - они угрожали воротам соперника крайне редко и в итоге проиграли 1:2. Но этот гол, забитый хозяевами поля, бесспорно будет претендовать на звание лучшего в туре. Антон Байдал перед перерывом сравнял счет, пробив слета в дальнюю девятку, напомнив о голе, который Роман Яремчук недавно забил в ворота сборной Казахстана.

Для 21-летнего Байдала, перешедшего в "Минай" этим летом из "Мариуполь", это уже второй гол в текущем сезоне. Ранее он отличился в поединке с "Черноморцем".

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В статье: ФК Минай лучшие голы Антон Байдал
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