  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Герой футбольного дня. Марлисон
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Герой футбольного дня. Марлисон

Премьер-лига
(4 голосов)

Сыграл свой лучший матч за Металлист 1925

Герой футбольного дня. Марлисон

Фото - ФК Металлист 1925 / автор неизвестен

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Он провел очень хорошую игру. Возможно, лучшую за "Металлист 1925". Гол на первой минуте игрового времени в ворота "Десны" состоялся после виртуозного удара пяткой. После перерыва принял активное участие во втором взятии ворот. Еще как минимум один момент с его участием можно назвать голевым. Вчера Марлисон позволил харьковским болельщикам не вспоминать о травме основного нападающего Виталия Пономаря.

Хотя до этого вопрос с забивным нападающим стоял очень остро. "Металлист 1925" в пяти предыдущих турах отметился только одним мячом, постепенно опускаясь в турнирные таблице. Не было оснований ожидать прорыва и в матче с "Десной", однако харьковчан вовремя прорвало. Александр Рябоконь сказал, что непонятно, как голы влетали в сетку ворот черниговцев, но фактически там не было случайных мячей. Оба гола – следствие командных наработок, в которых Марлисон выступил ключевой фигурой.

Это только второй его мяч за "Металлист 1925" и первый столь полезный матч. Бразилец выступает за харьковчан на правах аренды до конца сезона, но с возможностью подписать полноценный контракт следующим летом. Сложно сказать, каким свое будущее видит сам игрок, но засветившись в "Металлисте 1925", можно попасть на лучшие условия. Например, перейти в "Металлист", где платят больше и ставят более амбициозные спортивные задачи. Да и о "Шахтере" можно помечтать, ведь именно в Харькове "горняки" в свое время нашли Марлоса и Тайсона, долгое время определяющих стиль игры донецкой команды.

Следующий матч у "Металлиста 1925" с "Минаем", которого харьковчане еще со времен Первой лиги считают принципиальным соперником. Удачным результатом можно будет считать только победу, поэтому от Марлисона будут ждать результативных ударов. Один качественный матч – это хорошо, но важна стабильность.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: герой футбольного дня
Оцените этот материал:
(4 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...