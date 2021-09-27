Герой футбольного дня. Марлисон

Он провел очень хорошую игру. Возможно, лучшую за "Металлист 1925". Гол на первой минуте игрового времени в ворота "Десны" состоялся после виртуозного удара пяткой. После перерыва принял активное участие во втором взятии ворот. Еще как минимум один момент с его участием можно назвать голевым. Вчера Марлисон позволил харьковским болельщикам не вспоминать о травме основного нападающего Виталия Пономаря.

Хотя до этого вопрос с забивным нападающим стоял очень остро. "Металлист 1925" в пяти предыдущих турах отметился только одним мячом, постепенно опускаясь в турнирные таблице. Не было оснований ожидать прорыва и в матче с "Десной", однако харьковчан вовремя прорвало. Александр Рябоконь сказал, что непонятно, как голы влетали в сетку ворот черниговцев, но фактически там не было случайных мячей. Оба гола – следствие командных наработок, в которых Марлисон выступил ключевой фигурой.

Это только второй его мяч за "Металлист 1925" и первый столь полезный матч. Бразилец выступает за харьковчан на правах аренды до конца сезона, но с возможностью подписать полноценный контракт следующим летом. Сложно сказать, каким свое будущее видит сам игрок, но засветившись в "Металлисте 1925", можно попасть на лучшие условия. Например, перейти в "Металлист", где платят больше и ставят более амбициозные спортивные задачи. Да и о "Шахтере" можно помечтать, ведь именно в Харькове "горняки" в свое время нашли Марлоса и Тайсона, долгое время определяющих стиль игры донецкой команды.

Следующий матч у "Металлиста 1925" с "Минаем", которого харьковчане еще со времен Первой лиги считают принципиальным соперником. Удачным результатом можно будет считать только победу, поэтому от Марлисона будут ждать результативных ударов. Один качественный матч – это хорошо, но важна стабильность.