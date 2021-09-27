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Суркис: Появление Коломойского на трибуне - первый шаг к тому, что он заинтересовался футболом

Премьер-лига
(1 голосов)

Президент киевлян хотел бы снова видеть бизнесмена в футболе

Суркис: Появление Коломойского на трибуне - первый шаг к тому, что он заинтересовался футболом

Новина українською

Президент "Динамо" Игорь Суркис в интервью программе Великий Футбол высказался о возможном возвращении бизнесмена Игоря Коломойского к футбольной деятельности.

"Коломойский вернулся на трибуны, и я считаю, что это первый шаг к тому, что он уже заинтересовался футболом. В разговоре с ним я говорил, что бросить "Днепр", другие команды, которые он финансировал – предательство перед украинским футболом. Команды, которые он финансировал частично, играли против его команды ожесточеннее, чем с любой другой.

Он был честен, в футболе во всяком случае. И нигде не было такого, что можно было сказать, что команды ему подыгрывали. "Арсеналу", "Кривбассу", "Львову" - он помогал.

Возвращение людей, которые любят футбол, как Ярославский и Коломойский – это было бы плюсом. Уберем политику. Он пришел на матч с "Шахтером", изъявил желание прийти поддержать "Динамо" с "Бенфикой". Пусть приходят. Хочется этот драйв в каждом туре", - сказал Суркис.

Отметим, Игорь Коломойский посетил матч 9-го тура УПЛ между "Днепром-1" и "Зарей". Также он побывал на поединках "Динамо" – "Бенфика" в Лиге чемпионов и "Шахтер" – "Днепр-1".

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В статье: Игорь Суркис Игорь Коломойский Динамо (Киев)
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Источник:
Великий футбол

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Комментарии (5)
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armik (Киев)
27.09.2021 в 14:33
Лучше бы он интересовался игрой в подкидного.В тюрьме пригодится и вреда никакого.
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Віктор Бокасса (Betwmount)
27.09.2021 в 14:35
Ага, хтось з наївних ще вірить, що він сидітиме у нашый тюрмі. Хіба у Гуантанамо.
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Vantala (Kharkiv)
27.09.2021 в 14:24
По бене давно тюрьма плачет. куда ему опять в футбол.
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Сеш (Дніпро)
27.09.2021 в 14:10
С такой игрой Днепра, он купит Зорю
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Віктор Бокасса (Betwmount)
27.09.2021 в 13:43
Не дай Бог...
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