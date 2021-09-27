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Защитник Металлиста 1925 Ткачук избежал перелома ноги
Игрок травмировался в результате столкновения с хавбеком "Десны"
Фото: Металлист 1925
Защитник "Металлиста 1925" Евгений Ткачук травмировался после столкновения с полузащитником "Десны" (2:1) Викентием Волошиным.
Как сообщает пресс-служба харьковчан, 30-летнему Ткачуку удалось избежать перелома ноги. Футболисту наложили швы в больнице, позднее он пройдет углубленное обследование.
В текущем сезоне Евгений провел 10 матчей за "Металлист 1925" во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.
Напомним, после 9-ти туров УПЛ "харьковчане" занимают 9-е место, в активе клуба 10 зачетных пунктов.
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