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Леоненко: Суркис всегда говорит правильно, просто иногда не делает

Премьер-лига
(2 голосов)

Мнение экспертов

Леоненко: Суркис всегда говорит правильно, просто иногда не делает

скриншот youtube

Новина українською

Бывший игрок сборной Украины, а ныне и эксперт телеканалов "Футбол" Виктор Леоненко проанализировал последние высказывания президента киевского "Динамо" Игоря Суркиса.

"Игорь Михайлович всегда говорит правильно, просто иногда не делает. А так все четко, грамотно.

Луческу обещали, что купят новых футболистов. Суркис заработал в Лиге Чемпионов 40-50 миллионов. Луческу пообещал усиление. В итоге нам опять надо надеяться на Шапаренко, Буяльского.

Президент любого клуба не должен лезть в сборную. Там есть главный тренер", - сказал Леоненко.

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В статье: Игорь Суркис Виктор Леоненко Динамо (Киев)
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Источник:
ТК Футбол

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