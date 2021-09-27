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Леоненко: Суркис всегда говорит правильно, просто иногда не делает
Мнение экспертов
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Бывший игрок сборной Украины, а ныне и эксперт телеканалов "Футбол" Виктор Леоненко проанализировал
"Игорь Михайлович всегда говорит правильно, просто иногда не делает. А так все четко, грамотно.
Луческу обещали, что купят новых футболистов. Суркис заработал в Лиге Чемпионов 40-50 миллионов. Луческу пообещал усиление. В итоге нам опять надо надеяться на Шапаренко, Буяльского.
Президент любого клуба не должен лезть в сборную. Там есть главный тренер", - сказал Леоненко.
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