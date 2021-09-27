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Суркис: Жерсон Родригес вел себя неадекватно

Премьер-лига
(4 голосов)

Президент киевлян рассказал о трансферной политике клуба

Суркис: Жерсон Родригес вел себя неадекватно

Новина українською

Президент "Динамо" Игорь Суркис высказался о трансферной политике киевского клуба.

"Шапаренко сегодня прогрессирует быстрее, чем можно было представить. Миколенко, Забарный, Сирота, Цыганков — сегодня эти футболисты прогрессируют. И я, как президент клуба, не имею права не дать им возможность прогрессировать дальше.

А если мы купим легионеров, то они должны играть. Тот же Родригес — сильный футболист, но он считал, что должен быть футболистом основного состава, и говорил об этом вслух. Он думал, что его нельзя менять, что он не может не играть в определенных матчах.

У Луческу такого быть не может. Еще и вел себя неадекватно, поэтому мы его отдали в аренду с правом выкупа. На сегодняшний день незаменимых нет. Качество игры — самое главное", — сказал Суркис.

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В статье: Игорь Суркис Динамо (Киев) Жерсон Родригес
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (6)
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Daddygo (Харьков)
27.09.2021 в 16:54
В одном интервью обвиняет Петракова, что не взял в сборную Малиновского и вынес сор из избы, а следом повторяет то же самое. Как это назвать ?
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0
-1
andy1973 (Рівне)
27.09.2021 в 16:48
Бил головой в стену и ел стекло...
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+1
0
oda1979 (Запорожье)
27.09.2021 в 16:46
Ну не знаю... По игре Родригес то еще полено..
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0
-1
avatar
Американец 2000
27.09.2021 в 16:43
Вообще многие супер игроки ведут себя не очень - к ним особый подход нужен !Родригес наверное единственный игрок в Динамо который вёл себя как мужик и не стелился с улыбкой Караваева перед дедом ((((((((((((((И в игре нагнетал всегда (((((Все хорошие иностранцы не приживаются в Динамо ((((Зато Гармаш на высоте (((((((((((((((((
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+1
-3
avatar
Американец 2000
27.09.2021 в 16:35
Что то много тут Суркиса стало ((((((((((((((( Может на другую тему перейдёте ???
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+2
-1
dabo74
27.09.2021 в 16:32
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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0
-1


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