Суркис: Жерсон Родригес вел себя неадекватно

Президент " Динамо " Игорь Суркис высказался о трансферной политике киевского клуба.

"Шапаренко сегодня прогрессирует быстрее, чем можно было представить. Миколенко, Забарный, Сирота, Цыганков — сегодня эти футболисты прогрессируют. И я, как президент клуба, не имею права не дать им возможность прогрессировать дальше.

А если мы купим легионеров, то они должны играть. Тот же Родригес — сильный футболист, но он считал, что должен быть футболистом основного состава, и говорил об этом вслух. Он думал, что его нельзя менять, что он не может не играть в определенных матчах.

У Луческу такого быть не может. Еще и вел себя неадекватно, поэтому мы его отдали в аренду с правом выкупа. На сегодняшний день незаменимых нет. Качество игры — самое главное", — сказал Суркис.