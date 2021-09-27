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Суркис: Жерсон Родригес вел себя неадекватно
Президент киевлян рассказал о трансферной политике клуба
Президент "
"Шапаренко сегодня прогрессирует быстрее, чем можно было представить. Миколенко, Забарный, Сирота, Цыганков — сегодня эти футболисты прогрессируют. И я, как президент клуба, не имею права не дать им возможность прогрессировать дальше.
А если мы купим легионеров, то они должны играть. Тот же Родригес — сильный футболист, но он считал, что должен быть футболистом основного состава, и говорил об этом вслух. Он думал, что его нельзя менять, что он не может не играть в определенных матчах.
У Луческу такого быть не может. Еще и вел себя неадекватно, поэтому мы его отдали в аренду с правом выкупа. На сегодняшний день незаменимых нет. Качество игры — самое главное", — сказал Суркис.
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