Де Дзерби: Пятов заслуживает играть, Трубин еще не готов на 100%

Главный тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби рассказал, как проходит восстановление кипера команды Анатолия Трубина.

"Трубин в матче с "Вересом" был на скамейке, он еще не в отличном состоянии, поэтому интенсивно тренируется. Я не спешу, потому что есть Пятов, вратарь, заслуживающий играть в стартовом составе. Когда Трубин будет готов на сто процентов, только тогда он может снова сыграть", - сказал Де Дзерби.