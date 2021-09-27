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Де Дзерби: Пятов заслуживает играть, Трубин еще не готов на 100%

Премьер-лига
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Тренер рассказал о вратарской позиции в команде на данный момент

Де Дзерби: Пятов заслуживает играть, Трубин еще не готов на 100%

shakhtar.com

Новина українською

Главный тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби рассказал, как проходит восстановление кипера команды Анатолия Трубина.

"Трубин в матче с "Вересом" был на скамейке, он еще не в отличном состоянии, поэтому интенсивно тренируется. Я не спешу, потому что есть Пятов, вратарь, заслуживающий играть в стартовом составе. Когда Трубин будет готов на сто процентов, только тогда он может снова сыграть", - сказал Де Дзерби.

Напомним, что 20 августа Трубин перенес операцию на мениске.

Также отметим, что в нынешнем сезоне кипер провел за "горняков" 7 матчей, в которых пропустил 5 голов и 3 поединка отстоял на ноль.

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В статье: Андрей Пятов Шахтер (Донецк) Роберто Де Дзерби Анатолий Трубин
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Источник:
ФК Шахтер

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