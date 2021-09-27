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Палкин: Могли забивать Вересу больше четырех мячей

Премьер-лига
(1 голосов)

Гендир Шахтера доволен командой

Палкин: Могли забивать Вересу больше четырех мячей

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Генеральный директор "Шахтера" Сергей палкин прокоенртировал победу горняков над "Вересом" (4:1) в матче 9-го тура УПЛ.

– Сергей Анатольевич, с "Вересом" Роберто Де Дзерби провел ротацию. Это неизбежно в графике чемпионата Украины, Лиги чемпионов и с учетом того, что был матч за Суперкубок?

– После такой игры, как с "Динамо" (Киев), должна быть ротация, но никто не ожидал, что главный тренер поменяет так много футболистов. Я считаю, это заслуживает уважения. Поменять девять футболистов стартового состава – это дорогого стоит. Нужно быть достаточно уверенным в ребятах, которые вышли на поле, ведь в основном это молодые игроки. При счете 1:1, конечно, ситуация была нервозной, но слава Богу, что изменили ход матча и победили с хорошим счетом. Вообще, после таких матчей, как за Суперкубок, сложно быть на таком же уровне. По большому счету, мы могли забивать больше четырех мячей, и это могло случиться в первые 10 минут, но порой есть сложности с реализацией. Четыре гола – тоже немало. Я поздравляю ребят: они выложились и показали свой уровень.

– Де Дзерби постоянно требует от игроков, чтобы они больше забивали. Видите ли вы развитие футболистов в этом, так как они не останавливались и при счете 3:1?

– Я вообще хотел бы отметить Траоре, насколько силен его менталитет победителя. При счете 3:1, когда можно расслабиться, было видно его желание забить еще и еще – это очень важно. Дай Бог, чтобы такое желание, как у него, было у всей команды. В этой игре, конечно, Марлос был на высоте, Траоре и Исмаили хорошо вошли.

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В статье: Сергей Палкин Шахтер (Донецк) Верес (Ровно)
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Источник:
ФК Шахтер

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Комментарии (1)
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Fishing 555 (Rivne)
27.09.2021 в 18:27
О да Вересу ты забёшь это же не Шериф.
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