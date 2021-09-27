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Суркис: Первое место в нашем чемпионате обесценено

Премьер-лига
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(4 голосов)

Президент Динамо рассказал о том, как он заботится об украинском футболе

Суркис: Первое место в нашем чемпионате обесценено

fcdynamo.com

Новина українською

Президент "Динамо" Игорь Суркис в эфире ТК "Футбол" высказался о перспективах украинских клубов в еврокубках.

"Для меня разница между первым и вторым местом уходит в тень, потому что мы докатились до того, что первое место в чемпионате Украины со следующего года не гарантирует попадание напрямую в групповой этап Лиги чемпионов. Команда, которая займет второе место, будет играть больше квалификационных матчей, но еще неизвестно, что лучше: сразу стартовать со стадии плей-офф или постепенно входить в Лигу чемпионов в матчах с более слабыми соперниками.

Первое место в нашем чемпионате обесценено. Если у нас не будет 4-5 сильных клубов, мы не будем двигаться. Сейчас рвется "Металлист" - это хорошо. Все видно по турнирной таблице, то, где мы находимся сегодня, можно увидеть по результатам матчей в еврокубках. Мы были на девятом месте в рейтинге УЕФА, потом опустились на 10-е, а сейчас еле держимся на 11-й строчке.

Честь и хвала тем президентам клубов, которые поддерживают свои команды. И я, и Ринат Ахметов любим футбол, вкладываем в него не только деньги, но и свое сердце, и душу. Мы работаем на футбол. Другие президенты клубов должны стремиться делать точно так же. Не только для своего престижа сидеть на трибунах и радоваться, что играет их команда, а нужно обязательно вкладывать деньги, следить за развитием своих команд. Есть клубы, в которых по 4-5 месяцев не платится зарплата", - сказал Суркис.

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В статье: Игорь Суркис Динамо (Киев)
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Комментарии (4)
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metall5291 (Kharkiv)
27.09.2021 в 19:26
Лицемер. Хотят они 4-5 команд (ха-ха ). Мы помним, что было с Металлистом Маркевича.
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0
0
krakow (Херсон)
27.09.2021 в 18:56
Лошарики - суркисята,ваша версия девальвации первого места.Надо хорошо наморщить лоб.Ахметка,ни при чем. Ваш хозяин,его отмазал.Кто тогда?!
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0
-1
oda1979 (Запорожье)
27.09.2021 в 18:36
Так позвони Ахмету и договоритесь играть по правилам и не грести чемпионат под себя. Развалили все нахрен а теперь делают большие круглые глаза.
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+4
-1
avatar
alex.belogubko (одесса)
27.09.2021 в 18:16
Суркис за чем ты отдал лучших игроков в ЧО --забери для усиления и Мороза в помощь Мирчи
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+3
-1


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