Суркис: Первое место в нашем чемпионате обесценено

Президент " Динамо " Игорь Суркис в эфире ТК "Футбол" высказался о перспективах украинских клубов в еврокубках.

"Для меня разница между первым и вторым местом уходит в тень, потому что мы докатились до того, что первое место в чемпионате Украины со следующего года не гарантирует попадание напрямую в групповой этап Лиги чемпионов. Команда, которая займет второе место, будет играть больше квалификационных матчей, но еще неизвестно, что лучше: сразу стартовать со стадии плей-офф или постепенно входить в Лигу чемпионов в матчах с более слабыми соперниками.

Первое место в нашем чемпионате обесценено. Если у нас не будет 4-5 сильных клубов, мы не будем двигаться. Сейчас рвется "Металлист" - это хорошо. Все видно по турнирной таблице, то, где мы находимся сегодня, можно увидеть по результатам матчей в еврокубках. Мы были на девятом месте в рейтинге УЕФА, потом опустились на 10-е, а сейчас еле держимся на 11-й строчке.

Честь и хвала тем президентам клубов, которые поддерживают свои команды. И я, и Ринат Ахметов любим футбол, вкладываем в него не только деньги, но и свое сердце, и душу. Мы работаем на футбол. Другие президенты клубов должны стремиться делать точно так же. Не только для своего престижа сидеть на трибунах и радоваться, что играет их команда, а нужно обязательно вкладывать деньги, следить за развитием своих команд. Есть клубы, в которых по 4-5 месяцев не платится зарплата", - сказал Суркис.