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Кополовец: Леоненко сидит на зарплате у Шахтера и рассказывает нам о футболе. Трезвым его никогда не видел

Премьер-лига
Обновлено
(3 голосов)

А вот и ответка прилетела

Кополовец: Леоненко сидит на зарплате у Шахтера и рассказывает нам о футболе. Трезвым его никогда не видел

Новина українською

Экс-футболист ряда украинских клубов Михайл Кополовец ответил эксперту ТК "Футбол" Виктору Леоненко.

Напомним, что Леоненко заявил, что такие, как Кополовец, не должны даже к стадиону подходить.

— Смотрели вчера "Великий футбол"?

— Нет, не смотрел.

— Что скажете насчет слов Леоненко о вас?

— Я вообще этого человека не воспринимаю. Это чудак, который просто сидит и получает бабки. Если сравнивать меня с ним, я за свои комментарии никогда в жизни не брал денег. А он сидит на зарплате у Шахтера и ходит рассказывает нам о футболе. Вы лучше его пошлите, пусть сходит выпьет сто грамм водки. Кого-то опускать я не буду. Это он там сидит пьяная морда и постоянно оскорбляет футболистов. Вот и все.

— Вы с ним знакомы лично?

— Мы лично не знакомы, но когда я был еще в дубле "Закарпатья", то Леоненко там трезвым не видел. Он заканчивал свою карьеру в Ужгороде, когда там были Маковский и Калитвинцев. И я, молодой футболист, мне тогда 16 лет было, видел, как он себя ведет. Трезвым никогда его не видел, всегда полупьяный ходил. Футболист он был шикарный, здесь без разговоров. Но, как человек, скользкий и гнилой. Я не воспринимаю таких людей, что так оскорбляют футболистов.

Он — никакущий пример для игроков. Посмотрите на его харю, постоянно полупьяную и опухшую. И это он мне будет говорить, что меня нельзя подпускать? То, что он футболистом был 40 лет назад — это уже история. Меня это не интересует.

Его держат на телеканале, потому что он просто клоун в футболе. Этот чудак много футболистов оскорблял.

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В статье: Михаил Кополовец Виктор Леоненко Динамо (Киев) Рух (Львов)
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(3 голосов)
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Источник:
fanday

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Комментарии (6)
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DesnaUA (Чернигов)
27.09.2021 в 19:07
Согласен.Витек мерзкий тип ,подлый,продажный.
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+5
-2
karpatoman (Львів)
27.09.2021 в 19:06
А що Вітя на Міська наїжджав? Ай-яй-яй!!!! Як саме?
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0
0
янковский ян (Запорожье)
27.09.2021 в 19:01
Согласен. Зато с Леоном не скучно. Такой себе Жириновский в футболе
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+1
-5
avatar
Kalina ua (Sumy)
27.09.2021 в 19:07
За Леона стыдно, он даже игроков не знает, а дальше по последнему абзацу
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+3
-2
78zezabo (Дрогобич)
27.09.2021 в 18:51
Леоненко ще своє получить.
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+3
-2
Algrab (Костопiль)
27.09.2021 в 18:47
Нормально так насипав алкашні...
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+6
-2


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