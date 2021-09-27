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Панасенко: Всегда стараюсь исполнять Гимн Украины от души
Матч запомнился не только разгромной победой горняков
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Хавбек "Вереса" Сергей Панасенко, который очень вдохновенно пел гимн Украины перед
"Считаю, что ответственные за проведение футбольных соревнований приняли правильное решение об исполнении перед началом матчей государственного Гимна Украины. Мне это нравится. Это не только служит напоминанием о любимой Родине, но и вдохновляет продемонстрировать свои лучшие качества. Я всегда стараюсь исполнять Гимн от души и прошу серьезно относиться к этому и своих одноклубников по "Вересу". Хотя, если честно, то мои вокальные способности ограничиваются только исполнением Гимна. Караоке? Нет, это не мое.
Кто из других сборных или команд запомнился исполнением Гимна? Конечно, итальянцы на недавнем Евро, может именно их самозабвенное исполнение Гимна и помогало им побеждать и стать чемпионами Европы.
Что касается нашего матча с "Шахтером", то мы хорошо провели первый тайм, однако вскоре после перерыва "привезли" себе гол и это выбило нас из колеи. Досадно, потому что с учетом, как разворачивались события в поединке, мы могли рассчитывать на лучший результат", - сказал Панасенко.
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