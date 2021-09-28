Гармаш и Марлос зажигают. Символическая сборная 9-го тура УПЛ по версии UA-Футбол

Девятый тур получился далеко не самым интересным. Во многом, легко прогнозируемым. Топы побеждали, аутсайдеры, в большинстве своем, наоборот. Из интересного в глаза бросается неожиданная победа "Металлиста 1925" над "Десной" и разгром "Днепра-1" в игре с "Зарей". В последнем случае удивляет только счет.

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UA-Футбол по традиции собрал сборную из лучших игроков тура, выбрав схему с тремя центральными защитника и сразу четырьмя хавбеками. Как говорится, насытили центр поля.

Вратарь - Дмитрий Ризнык, "Ворскла"

Иногда достаточно непросто отыскать кипера для сборной тура. В этот раз мы нашли нашего героя уже в первой игре, ведь вряд ли кто-то смог бы переплюнуть юного Ризныка. В игре против "Колоса" Дмитрий совершил несколько ключевых сейвов, главный из который был еще в первом тайме - отбитый пенальти. "Ворскла" выиграла и не пропустила во многом благодаря Ризныку.

Правый центральный защитник - Ефим Конопля, "Шахтер"

Одним из выбранных нами центрбеков стал рыжеволосый фулбек, на которого вновь сделал ставку де Дзерби. И не прогадал. Конопля на протяжении всего матча много времени провел в атаке, поучаствовал в первом и четвертом голах "горняков", а также заработал пенальти, который в последствии реализовал Марлос.

Центральный защитник - Валерий Дубко, "Черноморец"

Если и кого-то отмечать из одесситов, то именно молодого Дубко. Да, арендованный центрбек провел далеко не идеальный матч, но местами его уверенность и своевременные решения помогали одесситам не пропустить. Чего только стоит момент в самом начале второго тайма, когда Дубко блокировал опасный прострел Ковалева, не дав Ситало замкнуть мяч в пустые. Мог Валерий забивать и сам, но, увы, не реализовал шикарный навес от Авагимяна.

Левый центральный защитник - Андрей Цуриков, "Александрия"

28-летний фулбек был хорош. "Горожане" нанесли 21 удар по воротам "Мариуполя", большинство из которых пришлись с левого фланга, где неустанно работал Цуриков. У Андрея было несколько неплохих выстрелов, а также приличное количество прострелов и навесов.

Правый латераль - Фабиньо, "Металлист 1925"

Иногда кадровые проблемы толкают тренера на нестандартные решения. Как пример - Валерий Кривенцов, который вынужден был ставить бразильца Фабиньо, игравшего ранее в атаке, на правый фланг обороны. Тот не подвел. В игре с "Десной" Фабиньо был очень активен, отдав голевую передачу, когда его коллектив забивал победный гол.

Центральный полузащитник - Денис Гармаш, "Динамо"

В нашей сборной сегодня много хавбеков. Один из них - опытный Гармаш, который помог своей команде обыграть "Рух". Денис поучаствовал в каждом из голов - он заработал пенальти (в своеобразном стиле) и забил сам. Неплохо, как для игрока, которого списали давным-давно, согласны?

Центральный полузащитник - Кирилл Ковалец, "Александрия"

Мотор, мозговой центр, ключевой футболист, дирижер. Называйте Ковальца как угодно, его роль в команде Гуры не изменится. Ковалец, как и Гармаш, помог своей команде забить дважды - сначала заработал пенальти, после этого отдал ассист. Но и помимо голевых эпизодов хавбек был очень заметен. Он и пробивал сам, и на партнеров пасовал, и сам не боялся черновой работы. Одним словом - лидер.

Центральный полузащитник - Оливье Тилль, "Ворскла"

Люксембургский игрок вернулся в строй после повреждения и сходу доказал свою важность. В первом тайме "Ворскла" уничтожала "Колос" и делала это благодаря активности Тилля. Оливье зарабатывал стандарты и желтые для соперников, пробивал в перекладину, забивал голы. Точнее, гол. Но единственный, а значит победный.

Левый латераль - Владислав Кочергин, "Заря"

Необычная позиция для игрока (или уже экс-игрока) сборной Украины, но без него мы не могли формировать нашу команду. Все-таки дубль не каждый день бывает. Еще и в центральном матче тура. И пускай многие скажут, что забивал Кочергин уже тогда, когда его команда имела численный перевес, все это смысла иметь не будет. Его первый точный похоронил надежды "Днепра-1", а второй - установил окончательный счет. 4:0 в пользу луганчан.

Атакующий полузащитник - Марлос, "Шахтер"

Бразилец не стареет. Точнее стареет, но временами все еще готов выдавать отличные перформансы. Один из таких случился в девятом туре, когда "Шахтер" играл против "Вереса". 11-й номер и сам забил, и голевую отдал, и предголевую отдал, и передачу, после которой в свои ворота срезал Мирошник, выполнил. Одним словом, никогда не покидал место событий. За это, собственно, он и попал в нашу сборную лучших.

Нападающий - Марлисон, "Металлист 1925"

Харьковчане не забивали на протяжении двух игр в УПЛ, но в поединке с "Десной" им хватило одной минуты, дабы открыть счет. Сделал это бразилец Марлисон, который, к слову, забил и предыдущий гол коллектива Кривенцова. После точного удара, форвард продолжал искать свои моменты, а уже после перерыва грамотно придерживал мяч, зарабатывал на себе фолы и желтые для соперника.

Тренер - Виктор Скрипник, "Заря"

Если на прошлой неделе мы проигнорировали коуча луганчан, то по окончании девятого тура твердо знали, что именно Виктор Анатольевич получит приз лучшего. И по делу получит. Его "Заря" разбила "Днепр-1", не допустив большого количества момента у своих ворот, а также забив почти все, что удалось создать впереди. Теперь луганчане снова похожи на третью силу в УПЛ, что осталось доказать в битве с "Ромой" Жозе Моуриньо.