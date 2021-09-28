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Гармаш и Марлос зажигают. Символическая сборная 9-го тура УПЛ по версии UA-Футбол

Премьер-лига
(1 голосов)

Много полузащитников, но каждый заслужил свое место

Гармаш и Марлос зажигают. Символическая сборная 9-го тура УПЛ по версии UA-Футбол

Фото: ФК Динамо

Георгий Грошев Автор UA-Футбол
Новина українською

Девятый тур получился далеко не самым интересным. Во многом, легко прогнозируемым. Топы побеждали, аутсайдеры, в большинстве своем, наоборот. Из интересного в глаза бросается неожиданная победа "Металлиста 1925" над "Десной" и разгром "Днепра-1" в игре с "Зарей". В последнем случае удивляет только счет.

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UA-Футбол по традиции собрал сборную из лучших игроков тура, выбрав схему с тремя центральными защитника и сразу четырьмя хавбеками. Как говорится, насытили центр поля.

Вратарь - Дмитрий Ризнык, "Ворскла"

Иногда достаточно непросто отыскать кипера для сборной тура. В этот раз мы нашли нашего героя уже в первой игре, ведь вряд ли кто-то смог бы переплюнуть юного Ризныка. В игре против "Колоса" Дмитрий совершил несколько ключевых сейвов, главный из который был еще в первом тайме - отбитый пенальти. "Ворскла" выиграла и не пропустила во многом благодаря Ризныку.

Гармаш и Марлос зажигают. Символическая сборная 9-го тура УПЛ по версии UA-Футбол - изображение 1

Правый центральный защитник - Ефим Конопля, "Шахтер"

Одним из выбранных нами центрбеков стал рыжеволосый фулбек, на которого вновь сделал ставку де Дзерби. И не прогадал. Конопля на протяжении всего матча много времени провел в атаке, поучаствовал в первом и четвертом голах "горняков", а также заработал пенальти, который в последствии реализовал Марлос.

Центральный защитник - Валерий Дубко, "Черноморец"

Если и кого-то отмечать из одесситов, то именно молодого Дубко. Да, арендованный центрбек провел далеко не идеальный матч, но местами его уверенность и своевременные решения помогали одесситам не пропустить. Чего только стоит момент в самом начале второго тайма, когда Дубко блокировал опасный прострел Ковалева, не дав Ситало замкнуть мяч в пустые. Мог Валерий забивать и сам, но, увы, не реализовал шикарный навес от Авагимяна.

Левый центральный защитник - Андрей Цуриков, "Александрия"

28-летний фулбек был хорош. "Горожане" нанесли 21 удар по воротам "Мариуполя", большинство из которых пришлись с левого фланга, где неустанно работал Цуриков. У Андрея было несколько неплохих выстрелов, а также приличное количество прострелов и навесов.

Гармаш и Марлос зажигают. Символическая сборная 9-го тура УПЛ по версии UA-Футбол - изображение 2

Правый латераль - Фабиньо, "Металлист 1925"

Иногда кадровые проблемы толкают тренера на нестандартные решения. Как пример - Валерий Кривенцов, который вынужден был ставить бразильца Фабиньо, игравшего ранее в атаке, на правый фланг обороны. Тот не подвел. В игре с "Десной" Фабиньо был очень активен, отдав голевую передачу, когда его коллектив забивал победный гол.

Центральный полузащитник - Денис Гармаш, "Динамо"

В нашей сборной сегодня много хавбеков. Один из них - опытный Гармаш, который помог своей команде обыграть "Рух". Денис поучаствовал в каждом из голов - он заработал пенальти (в своеобразном стиле) и забил сам. Неплохо, как для игрока, которого списали давным-давно, согласны?

Центральный полузащитник - Кирилл Ковалец, "Александрия"

Мотор, мозговой центр, ключевой футболист, дирижер. Называйте Ковальца как угодно, его роль в команде Гуры не изменится. Ковалец, как и Гармаш, помог своей команде забить дважды - сначала заработал пенальти, после этого отдал ассист. Но и помимо голевых эпизодов хавбек был очень заметен. Он и пробивал сам, и на партнеров пасовал, и сам не боялся черновой работы. Одним словом - лидер.

Гармаш и Марлос зажигают. Символическая сборная 9-го тура УПЛ по версии UA-Футбол - изображение 3

Центральный полузащитник - Оливье Тилль, "Ворскла"

Люксембургский игрок вернулся в строй после повреждения и сходу доказал свою важность. В первом тайме "Ворскла" уничтожала "Колос" и делала это благодаря активности Тилля. Оливье зарабатывал стандарты и желтые для соперников, пробивал в перекладину, забивал голы. Точнее, гол. Но единственный, а значит победный.

Левый латераль - Владислав Кочергин, "Заря"

Необычная позиция для игрока (или уже экс-игрока) сборной Украины, но без него мы не могли формировать нашу команду. Все-таки дубль не каждый день бывает. Еще и в центральном матче тура. И пускай многие скажут, что забивал Кочергин уже тогда, когда его команда имела численный перевес, все это смысла иметь не будет. Его первый точный похоронил надежды "Днепра-1", а второй - установил окончательный счет. 4:0 в пользу луганчан.

Атакующий полузащитник - Марлос, "Шахтер"

Бразилец не стареет. Точнее стареет, но временами все еще готов выдавать отличные перформансы. Один из таких случился в девятом туре, когда "Шахтер" играл против "Вереса". 11-й номер и сам забил, и голевую отдал, и предголевую отдал, и передачу, после которой в свои ворота срезал Мирошник, выполнил. Одним словом, никогда не покидал место событий. За это, собственно, он и попал в нашу сборную лучших.

Гармаш и Марлос зажигают. Символическая сборная 9-го тура УПЛ по версии UA-Футбол - изображение 4

Нападающий - Марлисон, "Металлист 1925"

Харьковчане не забивали на протяжении двух игр в УПЛ, но в поединке с "Десной" им хватило одной минуты, дабы открыть счет. Сделал это бразилец Марлисон, который, к слову, забил и предыдущий гол коллектива Кривенцова. После точного удара, форвард продолжал искать свои моменты, а уже после перерыва грамотно придерживал мяч, зарабатывал на себе фолы и желтые для соперника.

Тренер - Виктор Скрипник, "Заря"

Если на прошлой неделе мы проигнорировали коуча луганчан, то по окончании девятого тура твердо знали, что именно Виктор Анатольевич получит приз лучшего. И по делу получит. Его "Заря" разбила "Днепр-1", не допустив большого количества момента у своих ворот, а также забив почти все, что удалось создать впереди. Теперь луганчане снова похожи на третью силу в УПЛ, что осталось доказать в битве с "Ромой" Жозе Моуриньо.

Гармаш и Марлос зажигают. Символическая сборная 9-го тура УПЛ по версии UA-Футбол - изображение 5
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В статье: символическая сборная тура
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Комментарии (5)
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octavi4 (Warszawa)
28.09.2021 в 09:19
Днепр уже не третья сила? Как быстро списали…
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0
Alle Garage (Харьков)
28.09.2021 в 10:09
Так вообще не понятно зачем их причислили к 3-й силе… Может быть одним из претендентов на бронзу их ещё можно было назвать, но 3-й силой… По игре они уступили всем своим конкурентам - Ворскле, Заре, Десне…Думаю, за бронзу поборятся Ворскла и Заря. Теневой претендент - Александрия.
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0
0
Acsakal (Kharkov)
28.09.2021 в 09:06
Ну, а гравець туру беззаперечно Марлос. Жодна з чотирьох результативних атак Шахтаря не відбулася без його активної участі. Потенційно гольовий простріл на Сікана, який перервався автоголом, загострюючий пас на Коноплю, який завершився пенальті, реалізація пенальті, гольовий пас на Тете та передгольовий пас на Мудрика... На місці Петракова я би подумав. Бо перспективній молоді, звісно ж, слід допомагати, але здобувати перемоги треба прямо зараз. Час для експериментів вичерпаний.
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+2
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Acsakal (Kharkov)
28.09.2021 в 09:11
...Те саме щодо Маліновського та Гармаша.
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0
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Acsakal (Kharkov)
28.09.2021 в 08:56
Ну, якщо вже покласти руку на серце, то Фабіньо в одній грі став і автором гольової передачі для Металіста 1925, і автором передгольової передачі для Десни.
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