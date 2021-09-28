Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Новичок Мариуполя: Рад, что забил в дебютной игре
"Азовцы" упустили ничью в конце второго тайма
Фото: ФК Мариуполь
Новичок "Мариуполя" Стефан Спировски прокомментировал поражение от "Александрии" (1:2) в 9-м туре УПЛ, а также высказался о своем дебютном матче.
- Я рад, что забил гол в дебютной игре. Считаю, что мы заслужили сегодня завоевать очки. В следующей игре постараемся добиться лучшего результата. Приложим для этого максим усилий.
- Чего не хватило "Мариуполю" для того, чтобы добиться результата?
- У нас были моменты, но где-то не хватило везения. Во втором тайме мы создали хорошие возможности. Но мы не забили, а в конце пропустили. Жизнь продолжается, будем готовиться к следующим играм.
- Вы в команде всего несколько дней. Как проходит адаптация?
- Да, я к команде присоединился только в четверг. До этого было много "бумажной" работы при подписании контракта. Сотрудники клуба и футболисты много помогают мне для того, чтобы я мог влиться в команду. Уверен, все будет хорошо", - сказал Спировскии.
Популярное сейчас
- Шахтер - Интер. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 28 сентября 2021
- Танчик: Удаления и пенальти в пользу Металлиста? Если будут чисто играть, то ничего такого не будет
- Фергюсон рассказал историю о Роналду: Однажды он меня уделал
- Днепр-1 - Заря 0:4. Капитан потопил своих
- Невероятный Халк. Звездный бразилец и племянница его бывшей жены ждут ребенка. ФОТО
- Красотка дня. Эффектная сестра молодой надежды Барселоны. ФОТО