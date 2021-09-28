Новичок Мариуполя: Рад, что забил в дебютной игре

Новичок "Мариуполя" Стефан Спировски прокомментировал поражение от "Александрии" (1:2) в 9-м туре УПЛ, а также высказался о своем дебютном матче.

- Я рад, что забил гол в дебютной игре. Считаю, что мы заслужили сегодня завоевать очки. В следующей игре постараемся добиться лучшего результата. Приложим для этого максим усилий.

- Чего не хватило "Мариуполю" для того, чтобы добиться результата?

- У нас были моменты, но где-то не хватило везения. Во втором тайме мы создали хорошие возможности. Но мы не забили, а в конце пропустили. Жизнь продолжается, будем готовиться к следующим играм.

- Вы в команде всего несколько дней. Как проходит адаптация?

- Да, я к команде присоединился только в четверг. До этого было много "бумажной" работы при подписании контракта. Сотрудники клуба и футболисты много помогают мне для того, чтобы я мог влиться в команду. Уверен, все будет хорошо", - сказал Спировскии.