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Новичок Мариуполя: Рад, что забил в дебютной игре

Премьер-лига
(2 голосов)

"Азовцы" упустили ничью в конце второго тайма

Новичок Мариуполя: Рад, что забил в дебютной игре

Фото: ФК Мариуполь

Новина українською

Новичок "Мариуполя" Стефан Спировски прокомментировал поражение от "Александрии" (1:2) в 9-м туре УПЛ, а также высказался о своем дебютном матче.

- Я рад, что забил гол в дебютной игре. Считаю, что мы заслужили сегодня завоевать очки. В следующей игре постараемся добиться лучшего результата. Приложим для этого максим усилий.

- Чего не хватило "Мариуполю" для того, чтобы добиться результата?

- У нас были моменты, но где-то не хватило везения. Во втором тайме мы создали хорошие возможности. Но мы не забили, а в конце пропустили. Жизнь продолжается, будем готовиться к следующим играм.

- Вы в команде всего несколько дней. Как проходит адаптация?

- Да, я к команде присоединился только в четверг. До этого было много "бумажной" работы при подписании контракта. Сотрудники клуба и футболисты много помогают мне для того, чтобы я мог влиться в команду. Уверен, все будет хорошо", - сказал Спировскии.

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В статье: ФК Мариуполь ФК Александрия Стефан Спировски
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Источник:
ФК Мариуполь

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Комментарии (0)
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gghg987 (fghfg)
28.09.2021 в 09:46
Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайт прогнозов на футбол, ну думаю 100% очередное шляпа... Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вотking-ball. ru Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы ктоон, я бы его сейчас отблагодарил.
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