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Выберите лучший гол 9-го тура УПЛ - Опрос + ВИДЕО

Премьер-лига
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На этот раз шесть претендентов

Выберите лучший гол 9-го тура УПЛ - Опрос + ВИДЕО

фото - Олександр Приходько

UA-Футбол
Новина українською

UA-Футбол уже традиционно предлагает читателям выбрать лучший гол очередного тура чемпионата Украины, в этот раз девятого. Претендентов выбираем мы, победителя - вы. Итак, к делу (голы идут в хронологическом порядке)

"Верес", хоть и проиграл 1:4 "Шахтеру", но сделал это достойно. Ровенчане регулярно беспокоили Андрея Пятова, а с ударом Геннадия Пасича опытный вратарь не справился. Перед тем как бахнуть в нижний угол вингер еще и здорово прошел оппонента

Четвертый гол горняков провел Траоре - он пробил в пустые ворота. Ничего особенного, но какая комбинация в исполнении Марлоса, Мудрыка и форварда из Буркина-Фасо

Антон Байдал из "Миная" в поединке против "Львова" "исполнил Романа Яремчука" - идеальный удар слета из-за пределов штрафной в дальнюю девятку

Шина со "Львова" тоже постарался - и после его выстрела с дальней дистанции мяч лег в угол, правда, нижний

"Металлист 1925" открыл счет в игре с "Десной" уже на первой минуте - бразилец Марлисон эффектно подправил мяч пяткой в ​​сетку после подачи углового

"Черноморец" ограничился ничьей в игре с "Ингульцом", но гол в исполнении Смирного заслуживает вашего внимания

Отметим, что в восьмом туре у нас оказалось два лучших гола - Даниил Сикан из "Шахтера" и Марио Чуже из "Днепра-1" собрали ровное количество голосов (по 30%).

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В статье: Ласина Траоре Геннадий Пасич лучшие голы Антон Байдал Марлисон
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