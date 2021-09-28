Выберите лучший гол 9-го тура УПЛ - Опрос + ВИДЕО

UA-Футбол уже традиционно предлагает читателям выбрать лучший гол очередного тура чемпионата Украины, в этот раз девятого. Претендентов выбираем мы, победителя - вы. Итак, к делу (голы идут в хронологическом порядке)

"Верес", хоть и проиграл 1:4 "Шахтеру", но сделал это достойно. Ровенчане регулярно беспокоили Андрея Пятова, а с ударом Геннадия Пасича опытный вратарь не справился. Перед тем как бахнуть в нижний угол вингер еще и здорово прошел оппонента

Четвертый гол горняков провел Траоре - он пробил в пустые ворота. Ничего особенного, но какая комбинация в исполнении Марлоса, Мудрыка и форварда из Буркина-Фасо

Антон Байдал из "Миная" в поединке против "Львова" "исполнил Романа Яремчука" - идеальный удар слета из-за пределов штрафной в дальнюю девятку

Шина со "Львова" тоже постарался - и после его выстрела с дальней дистанции мяч лег в угол, правда, нижний

"Металлист 1925" открыл счет в игре с "Десной" уже на первой минуте - бразилец Марлисон эффектно подправил мяч пяткой в ​​сетку после подачи углового

"Черноморец" ограничился ничьей в игре с "Ингульцом", но гол в исполнении Смирного заслуживает вашего внимания

Отметим, что в восьмом туре у нас оказалось два лучших гола - Даниил Сикан из "Шахтера" и Марио Чуже из "Днепра-1" собрали ровное количество голосов (по 30%).