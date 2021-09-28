  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Тренер Черноморца: Были эксцессы во время пути на матч, бросали что-то под колеса
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тренер Черноморца: Были эксцессы во время пути на матч, бросали что-то под колеса

Премьер-лига
(1 голосов)

Ультрас "моряков" не устраивает "киевский вектор" клуба

Тренер Черноморца: Были эксцессы во время пути на матч, бросали что-то под колеса

Фото: ФК Черноморец

Новина українською

Главный тренер "Черноморца" Юрий Мороз прокомментировал ничью с "Ингульцом" (1:1) в 9-м туре УПЛ, а также рассказал об инциденте, когда команда добиралась на матч.

"Жаль, что сыграли вничью с хорошей командой "Ингулец". Во втором тайме немного не дотерпели, не сыграли на том характере и силе, необходимой для достижения положительного результата.

Сходить команде в церковь? Думали (улыбается прим.). Результат реализации тех моментов - это определенное мастерство, стабильность, уверенность. Команда крепнет, но пока, к сожалению, нет результата. Хотя сегодня могли решить этот вопрос. А по поводу везений, думаю, с каждой тренировкой и игрой, футболисты будут прибавлять в мастерстве и будут исполнять те моменты, переводить их в забитые мячи.

Были эксцессы во время езды на матч. Не могу их так описать, я это видел, бросали что-то под колеса, бросали шины под колеса. Что нам остается делать? Нам, знаете как, первый этап нужно добраться до стадиона, а второй этап уже хорошо сыграть, чтобы болельщикам понравилось", - сказал Мороз.

Напомним, что между ультрас "Черноморца" и клубом существует конфликт. Фанов не устраивает, что в команде играет много арендованных футболистов. Ранее они уже атаковали автобус с командой.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Юрий Мороз Черноморец (Одесса)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Sport.ua

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...