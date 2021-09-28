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Тренер Черноморца: Были эксцессы во время пути на матч, бросали что-то под колеса
Ультрас "моряков" не устраивает "киевский вектор" клуба
Фото: ФК Черноморец
Главный тренер "Черноморца" Юрий Мороз прокомментировал ничью с "Ингульцом" (1:1) в 9-м туре УПЛ, а также рассказал об инциденте, когда команда добиралась на матч.
"Жаль, что сыграли вничью с хорошей командой "Ингулец". Во втором тайме немного не дотерпели, не сыграли на том характере и силе, необходимой для достижения положительного результата.
Сходить команде в церковь? Думали (улыбается прим.). Результат реализации тех моментов - это определенное мастерство, стабильность, уверенность. Команда крепнет, но пока, к сожалению, нет результата. Хотя сегодня могли решить этот вопрос. А по поводу везений, думаю, с каждой тренировкой и игрой, футболисты будут прибавлять в мастерстве и будут исполнять те моменты, переводить их в забитые мячи.
Были эксцессы во время езды на матч. Не могу их так описать, я это видел, бросали что-то под колеса, бросали шины под колеса. Что нам остается делать? Нам, знаете как, первый этап нужно добраться до стадиона, а второй этап уже хорошо сыграть, чтобы болельщикам понравилось", - сказал Мороз.
Напомним, что между ультрас "Черноморца" и клубом существует конфликт. Фанов не устраивает, что в команде играет много арендованных футболистов. Ранее они уже атаковали автобус с командой.
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