Эксперт ТК Футбол: Не нравится комплектование Колоса, в игре команды ничего не изменилось

Эксперт телеканалов "Футбол" Михаил Метревели высказался о матче 9-го тура УПЛ "Колос" - "Ворскла" (0:1).

"Мне не очень нравится комплектование "Колоса". Игроки, которые пришли в команду ненамного усилили ее. Чтобы разобраться в причинах неудач "Колоса", нужно знать, что внутри команды. Сичинава не дает результат, который от него ждали. Почему? Это вопрос глубокого анализа. В игре Колоса ничего не изменилось.

Ни Сичинава, ни Нуриев - два сильнейших нападающего для УПЛ, не играют так эффективно, как они играли в предыдущих командах. Наличие качественных игроков не гарантирует качественной игры", - сказал Метревели.