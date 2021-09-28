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Эксперт ТК Футбол: Не нравится комплектование Колоса, в игре команды ничего не изменилось
Михаил Метревели о матче ковалевского клуба против "Ворсклы"
upl.ua
Эксперт телеканалов "Футбол" Михаил Метревели высказался о матче 9-го тура УПЛ "Колос" - "Ворскла" (0:1).
"Мне не очень нравится комплектование "Колоса". Игроки, которые пришли в команду ненамного усилили ее. Чтобы разобраться в причинах неудач "Колоса", нужно знать, что внутри команды. Сичинава не дает результат, который от него ждали. Почему? Это вопрос глубокого анализа. В игре Колоса ничего не изменилось.
Ни Сичинава, ни Нуриев - два сильнейших нападающего для УПЛ, не играют так эффективно, как они играли в предыдущих командах. Наличие качественных игроков не гарантирует качественной игры", - сказал Метревели.
Напомним, после 9-ти туров УПЛ "Колос" занимает 10-е место, в активе клуба 8 зачетных пунктов.
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