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Эксперт ТК Футбол: Не нравится комплектование Колоса, в игре команды ничего не изменилось

Премьер-лига
(1 голосов)

Михаил Метревели о матче ковалевского клуба против "Ворсклы"

Эксперт ТК Футбол: Не нравится комплектование Колоса, в игре команды ничего не изменилось

upl.ua

Новина українською

Эксперт телеканалов "Футбол" Михаил Метревели высказался о матче 9-го тура УПЛ "Колос" - "Ворскла" (0:1).

"Мне не очень нравится комплектование "Колоса". Игроки, которые пришли в команду ненамного усилили ее. Чтобы разобраться в причинах неудач "Колоса", нужно знать, что внутри команды. Сичинава не дает результат, который от него ждали. Почему? Это вопрос глубокого анализа. В игре Колоса ничего не изменилось.

Ни Сичинава, ни Нуриев - два сильнейших нападающего для УПЛ, не играют так эффективно, как они играли в предыдущих командах. Наличие качественных игроков не гарантирует качественной игры", - сказал Метревели.

Напомним, после 9-ти туров УПЛ "Колос" занимает 10-е место, в активе клуба 8 зачетных пунктов.

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В статье: Ворскла (Полтава) Михаил Метревели Колос (Ковалевка)
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (1)
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wit666 (Одесса)
28.09.2021 в 12:45
Уважаемая редакция ТК Футбол, у вас больше Экспертов чем футбола. Категорически прошу принять меры, и соответствовать гордому названию Вашего канала(ов).
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