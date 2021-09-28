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Матч 10-го тура УПЛ Львов - Днепр-1 перенесен в Тернополь
Поединок состоится 2 октября
УАФ
В рамках 10-го тура УПЛ "Львову" предстоит встретиться с "Днепром-1".
Матч состоится в субботу, 2 октября и начнется в 17:00.
В связи с тем, что "Арена-Львов" будет занята подготовкой сборной Украины к отбору на ЧМ-2022, матч УПЛ пройдет в Тернополе на стадионе имени Романа Шухевича.
Отметим, что сбор национальной команды начнется 4 октября. Матчи с Финляндией и Боснией Герцеговиной пройдут 9 и 12 октября соответственно.
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Источник:ФК Львов
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