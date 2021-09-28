Матч 10-го тура УПЛ Львов - Днепр-1 перенесен в Тернополь

В рамках 10-го тура УПЛ "Львову" предстоит встретиться с "Днепром-1".

Матч состоится в субботу, 2 октября и начнется в 17:00.

В связи с тем, что "Арена-Львов" будет занята подготовкой сборной Украины к отбору на ЧМ-2022, матч УПЛ пройдет в Тернополе на стадионе имени Романа Шухевича.

Отметим, что сбор национальной команды начнется 4 октября. Матчи с Финляндией и Боснией Герцеговиной пройдут 9 и 12 октября соответственно.