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Матч 10-го тура УПЛ Львов - Днепр-1 перенесен в Тернополь

Премьер-лига
(1 голосов)

Поединок состоится 2 октября

Матч 10-го тура УПЛ Львов - Днепр-1 перенесен в Тернополь

УАФ

Новина українською

В рамках 10-го тура УПЛ "Львову" предстоит встретиться с "Днепром-1".

Матч состоится в субботу, 2 октября и начнется в 17:00.

В связи с тем, что "Арена-Львов" будет занята подготовкой сборной Украины к отбору на ЧМ-2022, матч УПЛ пройдет в Тернополе на стадионе имени Романа Шухевича.

Отметим, что сбор национальной команды начнется 4 октября. Матчи с Финляндией и Боснией Герцеговиной пройдут 9 и 12 октября соответственно.

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В статье: ФК Львов СК Днепр-1
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Источник:
ФК Львов

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