Шахтеру нужно обдумать продление Марлоса. О чём говорить после девятого тура УПЛ

У "Руха" нет бойцовских качеств. Против голого класса команда бессильна

Принято считать, что порядок бьет класс. Проверить правдивость этого утверждения можно было на поединке между "Рухом" и "Динамо", который состоялся перед почти пятнадцатью тысячами болельщиков на "Арене Львов". "Динамо" мысленно было уже в Мюнхене на матче Лиги чемпионов, поэтому играть пришлось не совсем основным составом. Однако этого вполне хватило, чтобы добыть спокойную и легкую победу.

"Динамо" не напрягалось и выиграло исключительно на классе – с длинными розыгрышами мяча, без напряжения возле своих владений, с рациональностью у чужих ворот. Но что "Рух"? Понятно, что даже с неосновным составом "Динамо" львовяне не могут на равных тягаться в плане мастерства, но можно было проявить бойцовские качества – стелиться в подкатах, прессинговать, мешать разыгрывать мяч. Вместо этого мы увидели в исполнении команды Леонида Кучука смирение, которое априори ничего хорошего принести не могло.

Кто-то скажет, что в центре поля не хватило опытного Валерия Федорчука (не играл из-за дисквалификации). Однако есть пример другого опытного игрока. Ярослав Мартынюк (капитан команды, 32 года) бездумно сфолил в штрафной против Гармаша в ситуации, которая этого совершенно не требовала. "Рух" пропустил после глупого пенальти и окончательно расклеился. Это было игра, в которой сложно было за что зацепиться глазом.

"Динамо", кстати, тоже не понравилось. Но победителей не судят. Игорь Семйон

Соломон и Тете могут потерять место в старте

Вернемся на секунду в прошлый сезон. Долгое время ходили разговоры, что молодые Манор Соломон и Тете готовы заменить лидеров "Шахтера" и должны получить место в старте. Тогда, учитывая ряд успешных матчей, это действительно было так, но последние перформансы молодых звезд наталкивают на противоположную мысль. Может им стоит немного посидеть в запасе?

В игре девятого тура с "Вересом" и Соломон, и Тете вышли с первых минут. Не считая гола бразильца, можно говорить, что оба провели далеко не лучший свой матч. Это если говорить мягко. Оба отказались от командной игры, решив, что они должны делать все в одиночку, завершая каждый свой проход ударом. На фоне того же Марлоса, который постоянно делился мячом, отдавая передачи кому нужно и куда нужно, двое молодых смотрелись слабым звеном. Даже вышедший на замену Мудрик, за отведенное ему время, успел сделать больше полезных действий. В эпизоде с четвертым голом Михаил был на ударной позиции, но сам бить не захотел, а скинул Траоре на пустые. Так и нужно играть, чтобы тебя запомнили. А голы и прочие радости придут обязательно.

Тете и Соломон могут стать звездами "Шахтера". Но для этого нужно понять, что эгоизм - это вредная привычка, которая часто выходит боком. Показательный момент - игра за суперкубок, когда бразилец и израильтянин оказались в запасе, наблюдая за триумфом со стороны. И этот сигнал, пущенный де Дзерби, который понять очень и очень просто - двум талантам нужно немного задуматься над своей игрой, сделать её более командной, научиться отрабатывать в обороне, а не только ждать чистые мячи. Если это будет, будет и основа. Будет и другой статус. Будет и трансфер в хороший клуб. Но все будет в перспективе и правильном отношении к делу. Георгий Грошев

"Шахтеру" нужно обдумать продление Марлоса

Самой яркой личностью встречи "Шахтера" и "Вереса", а то и всего тура, стал ветеран Марлос. Бразилец во второй раз подряд вышел в старте "горняков" и провел отменный матч. По сути, 11-й номер поучаствовал в каждом голе коллектива де Дзерби, дав понять многим, что он может и старый, но точно не бесполезный.

Сразу после игры начались разговоры о том, нужен ли Марлос "Шахтеру" и стоит ли с ним продлевать контракт, который заканчивается зимой 2021-го года. Выскажем свое мнение. Ключевое решение здесь должен принимать Роберто де Дзерби. Если алленаторе не просто из уважения, а со всей серьезностью говорит, что вингер ему нужен, то оставлять его стоит. Марлос - это опыт, Марлос - это усиление по ходу большинства матчей, Марлос - в конце концов - это украинец, который поможет втиснуться в лимит. И если он нужен ДД, то руководству "Шахтера" нужно работать над продлением сделки. Еще хотя бы на сезон.

В прошедшей кампании мы много раз писали, что "горнякам" пора давать дорогу молодым, урезая тем самым игровое время старичков. От своих слов мы отказываться не будем, ибо продление Марлоса никак не помешает развитию талантов. Ветеран "Шахтера" может остаться на правах лидера раздевалки, может раздавать советы молодым и быть джокером де Дзерби во время сложных поединков. Еще год Марлос может приносить пользу, пусть уже и не как твердый игрок основы. Георгий Грошев

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"Черноморец" завышает цены на билеты, ничего не предлагая взамен

Поговорим не об игре.

В комментариях под новостями о платных трансляциях периодически вспыхивают разговоры, что украинский футбол должен доплачивать, чтобы его смотрели. Идея, в целом, интересная, но вряд ли когда-то реализуемая.

В Одессе всегда были очень дорогие билеты. Даже когда команда Григорчука выступала в Первой лиге, брали на уровне претендентов на еврокубки. Но тогда ещё выглядело логично: маленький стадион "Спартак" не мог вместить всех желающих, поэтому ценой отсеивали остальных. Можем вспомнить историю с играми "Зари" в группе Лиги Европы в Одессе, когда возмущений ценами было не меньше. То есть, как вы понимаете, вопрос не только к политике клуба, но и стадиона.

Что побуждает сейчас ставить на матч УПЛ, в котором команда-аутсайдер играет против команды-аутсайдера, билеты по 150-250 грн? Отсутствующее желание убирать весь стадион, а только главную трибуну? Попытка навариться? Две с половиной тысячи зрителей на игре против "Ингульца" - есть хоть один реальный аргумент, почему это нормально? Вопросов нет, соперник был не из топовых. Но ведь на "Шахтёр" и "Динамо" цены будут ещё выше. К тому же, сам "Черноморец" не играет на 200 грн.

Вообще, как вариант, можно было бы сделать динамической цену на билет, но зависеть она должна не от соперника, а от собственных результатов. Четыре последние строчки - до 50 грн. С седьмого по двенадцатое - так уж и быть, 100. Всё, что выше - 150. По крайней мере, в этом была бы логика. А нынешняя стоимость, умноженная на количество зрителей, не оплатит всей организации игры в виде уборки стадиона и территории, коммунальных услуг и какой-то минимальной рекламы. Так к чему тогда привязана такая стоимость билетов? Александр Рыженко

Бразильцы "Металлиста 1925" сыграли свой лучший матч в Украине. Странно, что тренер "Десны" говорит о непонятности пропущенных его командой голов

"Десна" проиграла "Металлисту 1925", который начинал тур в статусе кризисной команды (одно очко в последних пяти турах), закономерно. Удивительно, что Александр Рябоконь говорил после матча о непонятности пропущенных черниговцами голов. Кажется, как раз наоборот – все было четко и максимально справедливо.

"Металлист 1925" играл лучше, а голы, забитые командой Кривенцова, произошли в результате наигранных комбинаций с участием бразильцев. В первом случае Марлисон технично замкнул подачу Батюшина от углового флажка, во втором все было разыграно на тоненького с участием Фабиньо, Марлисона и Дмитрия Кравченко.

Бразильцы "Металлиста 1925" провели свой, наверное, лучший матч в Украине. Оба заслужили максимальные оценки за игру, хотя Фабиньо заработал желтую карточку, которая не позволит ему сыграть в следующем туре против "Миная". Это, пожалуй, единственная ложка дегтя в бочке харьковского меда по итогам выезда в Чернигов (вместе с травмой Евгения Ткачука). Игорь Семйон

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Две последние победы помогут "Ворскле" окрепнуть психологически

"Ворскла" провела идеальные 40 минут против "Колоса". За исключением отрезка после замены Чеснакова и привезенного пенальти, полтавская армия Максимова штурмовала линию обороны соперника, создав 3-4 крепких момента. То, что счет до перерыва был всего 1:0 - большая удача для "Колоса", который кроме незабитого пенальти, не успел ничем запомниться.

После перерыва "Ворскла" игралась с огнем, начав сушить игру при счете 0:1. Получалось не совсем успешно и несколько раз подобная тактика могла вылезти команде боком, если бы не Ризнык. Но важнейшая победа была добыта, а вместе с ней и третье место в таблице.

Почему победа важнейшая? Во-первых, полтавчане впервые взяли три очка на выезде. Во-вторых, уже второй тур команда Максимова не пропускает и удерживает победный счет, с чем на старте сезона было много проблем. Шесть очков в двух последних играх помогут команде прибавить в плане психологии, ведь футболисты поймут, что можно не пропускать голы на ровном месте, а доводить игру до победной концовки. Да, игра "Ворсклы" далеко не идеальная, но с этим проблемы у всех конкурентов. И если "зелено-белые" перестанут дарить очки всем подряд, окрепнув ментально, то смогут забраться выше, нежели год назад. Георгий Грошев

В материале использованы фотографии UA-Футбол/Александр Приходько, ФК "Рух" и ФК "Черноморец"