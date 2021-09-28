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Хавбек Черноморца: Ингулец - наш прямой конкурент в борьбе за выживание

Премьер-лига
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Команды расписали результативную ничью

Хавбек Черноморца: Ингулец - наш прямой конкурент в борьбе за выживание

Фото: Динамомания/ Автор - Olya Shcherbitskaya

Новина українською

Полузащитник "Черноморца" Евгений Смирный прокомментировал ничью с "Ингульцом" (1:1) в матче 9-го тура УПЛ.

"Конечно, хотелось победить. Мы настраивались брать 3 очка. Это наш прямой конкурент в борьбе за выживание.

Понятно, что перед командой стоит задача – набрать как можно больше очков и закрепиться в высшей лиге. Поэтому я считаю, что мы больше потеряли 2 очка, чем взяли одно", – сказал Смирный.

Напомним, "Черноморец" занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице УПЛ, в активе клуба 6 очков. "Ингулец" расположился на 12-й позиции, набрав 8 баллов.

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В статье: Черноморец (Одесса) Ингулец (Петрово) Евгений Смирный
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Источник:
Футбол NEWS

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