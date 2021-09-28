Хавбек Черноморца: Ингулец - наш прямой конкурент в борьбе за выживание

Полузащитник "Черноморца" Евгений Смирный прокомментировал ничью с "Ингульцом" (1:1) в матче 9-го тура УПЛ.

"Конечно, хотелось победить. Мы настраивались брать 3 очка. Это наш прямой конкурент в борьбе за выживание.

Понятно, что перед командой стоит задача – набрать как можно больше очков и закрепиться в высшей лиге. Поэтому я считаю, что мы больше потеряли 2 очка, чем взяли одно", – сказал Смирный.