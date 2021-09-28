Определился лучший футболист 9-го тура УПЛ

Полузащитник "Зари" Владислав Кочергин признан лучшим игроком по итогам 9-го тура УПЛ.

25-летний футболист отметился дублем в матче против "Днепра-1", удвоив преимущество своей команды. Луганчане обыграли днепрян с разгромным счетом - 4:0.

По итогам голосования Кочергин опередил голкипера "Ворсклы" Дмитрия Ризныка и полузащитников Марлоса из "Шахтера" и Кирилла Ковальца ("Александрия").

Напомним, в текущем сезоне Владислав провел девять матчей за "Зарю", где забил пять мячей и выполнил две результативные передачи.