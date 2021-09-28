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Второй раз кряду. Назван лучший тренер 9-го тура УПЛ

Премьер-лига
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Его подопечные нанесли очередное разгромное поражение

Второй раз кряду. Назван лучший тренер 9-го тура УПЛ

Фото: УПЛ

Новина українською

Всеукраинское объединение тренеров назвало лучшего тренера по итогам 9-го тура УПЛ сезона 2021/22.

Им стал наставник "Зари" Виктор Скрипник.

Подопечные Скрипника нанесли поражение "Днепру-1" (4:0 на чужом поле), обойдя соперника в турнирной таблице. Это вторая подряд разгромная победа луганчан (после 3:0 над "Черноморцем"), а беспроигрышная серия команды в чемпионате достигла 6 матчей.

Наставник получил 4,6 из 5 возможных от экспертной комиссии.

Сейчас "Заря" занимает 5-е место в турнирной таблице, набрав 17 зачетных пунктов.

Напомним, что по итогам прошлого тура Скрипник был также признан лучшим тренером.

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В статье: Заря (Луганск) Виктор Скрипник
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Источник:
УПЛ

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