Второй раз кряду. Назван лучший тренер 9-го тура УПЛ

Всеукраинское объединение тренеров назвало лучшего тренера по итогам 9-го тура УПЛ сезона 2021/22.

Им стал наставник "Зари" Виктор Скрипник.

Подопечные Скрипника нанесли поражение "Днепру-1" (4:0 на чужом поле), обойдя соперника в турнирной таблице. Это вторая подряд разгромная победа луганчан (после 3:0 над "Черноморцем"), а беспроигрышная серия команды в чемпионате достигла 6 матчей.

Наставник получил 4,6 из 5 возможных от экспертной комиссии.

Сейчас "Заря" занимает 5-е место в турнирной таблице, набрав 17 зачетных пунктов.

Напомним, что по итогам прошлого тура Скрипник был также признан лучшим тренером.