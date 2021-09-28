Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Второй раз кряду. Назван лучший тренер 9-го тура УПЛ
Его подопечные нанесли очередное разгромное поражение
Фото: УПЛ
Всеукраинское объединение тренеров назвало лучшего тренера по итогам 9-го тура УПЛ сезона 2021/22.
Им стал наставник "Зари" Виктор Скрипник.
Подопечные Скрипника нанесли поражение "Днепру-1" (4:0 на чужом поле), обойдя соперника в турнирной таблице. Это вторая подряд разгромная победа луганчан (после 3:0 над "Черноморцем"), а беспроигрышная серия команды в чемпионате достигла 6 матчей.
Наставник получил 4,6 из 5 возможных от экспертной комиссии.
Сейчас "Заря" занимает 5-е место в турнирной таблице, набрав 17 зачетных пунктов.
Напомним, что по итогам прошлого тура Скрипник был также признан лучшим тренером.
Популярное сейчас
- Уже найдена замена. Зинченко не сыграет за сборную в октябре
- Кривбасс опубликовал официальное заявление, ответив на обвинения Металлиста
- Худший жребий для Динамо. Чего ждать от Баварии Нагельсманна
- "Такого не было при Шевченко". Суркис оценил конфликт Петракова и Караваева
- Красотка дня. Эффектная сестра молодой надежды Барселоны. ФОТО
- Еще один не устоял. Польский защитник Динамо женился на украинке. ФОТО