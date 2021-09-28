Ахметов: Главное для Шахтера - не просто завоевывать трофеи, но и красивая атакующая игра

Президент "Шахтера" Ринат Ахметов в интервью итальянскому изданию La Repubblica рассказал о своем президентстве.

- Вы - один из богатейших украинцев. Хотели бы купить итальянский футбольный клуб?

- Я горжусь тем, что уже 25 лет являюсь президентом донецкого "Шахтера".

- В Италии владельцы клубов очень часто меняются. Вы же являетесь президентом "Шахтера" с 1996 года. В чем секрет такой долгой истории владения футбольным клубом?

- Вы меня хотите сменить или отправляете в другой клуб? На самом деле секрет очень простой: я люблю "Шахтер", люблю наш родной город, Донецк, люблю наших болельщиков. Для меня большая честь - служить клубу 25 лет. И я очень надеюсь, что буду служить ему и дальше.

- В "Шахтере" традиционно играет много бразильцев. Как зародилась такая прочная связь с Бразилией?

- У нас очень сильные игроки и сильная команда с огромным потенциалом. А еще у нас высокопрофессиональные скауты, которые находят большие таланты и приглашают их в "Шахтер". Футболисты часто приезжают к нам молодыми игроками, получают в "Шахтере" колоссальнейший опыт, растут вместе с клубом, помогают завоевывать трофеи, а клуб, в свою очередь, помогает им достичь уровня лучших команд Европы и мира.

Бразильские футболисты очень талантливые и креативные, они могут на поле сделать настоящий зрелищный спектакль. И мне это очень нравится. Я убежден, что нашим болельщикам тоже. Потому что главное для нас - не просто завоевывать трофеи, а красивая, атакующая игра.

- "Шахтер" не играл на "Донбасс Арене" уже семь лет. Когда, по вашему мнению, команда сможет вернуться на свой стадион?

- То, что "Шахтер" уже семь лет не играет на родном стадионе для своих болельщиков, - это наша общая беда. К сожалению, я не могу назвать точную дату нашего возвращения домой, но, как и миллионы моих земляков, очень хочу, чтобы это случилось как можно скорее.

- В 2009 году "Шахтер" выиграл Кубок УЕФА. Насколько значимо это было с точки зрения мирового имиджа Украины?

- Такие трофеи всегда наилучшим образом влияют на имидж страны. Но победа "Шахтера" в Кубке УЕФА была и остается очень значимой прежде всего для наших болельщиков, для команды и для меня. Это наша большая победа, которой мы очень гордимся", - сказал Ахметов.