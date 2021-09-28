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Страсти по бронзе, или Третьего не дано. Акценты зрителя на играх 9-го тура УПЛ
Авторский обзор матчей чемпионата Украины
фото - СК Дніпро-1
Характерной чертой тура стало доминирование гостей. Большинство побед было одержано командами на выезде, тогда как хозяева поля выиграли только дважды, а вничью завершился лишь заключительный матч. Также в этом туре продолжился процесс разделения команд на три группы, решающие свои локальные задачи.
- Рух – Динамо 0:2
- Шахтер – Верес 4:1
- Колос – Ворскла 0:1
- Александрия – Мариуполь 2:1
- Днепр-1 – Заря 0:4
- Десна – Металлист 1925 1:2
- Черноморец – Ингулец 1:1
- Минай – Львов 1:2
Зрелищность. Зрительский зачет сдала половина игр тура. Самым смотрибельным назвал бы поединок в Одессе. Приближаются к нему матчи "Александрия" - "Мариуполь" и "Шахтер" - "Верес". Благодаря второму тайму, а во многом – удалению, несколько подтянулась к ним и игра в Днепре.
В Чернигове, Ковалевке и Ужгороде получилось действо средней руки, туда-сюда. Причем, во всех случаях первый тайм был в целом зрелищнее второго. И откровенно скучной вышла дуэль "Руха" с "Динамо": помимо голов здесь было лишь по одному заслуживающему внимания моменту у обеих команд.
Интрига. Там же, во Львове все стало ясно еще до перерыва. Фактически один из дуэлянтов пал, сраженный первым же выстрелом на 28-й минуте, когда Цыганков реализовал пенальти. А десять минут спустя счёт удвоился. "Рух" все это время был уже недвижим.
"Шахтер" справился с "Вересом" в дебюте второго тайма, когда Тете вновь вывел вперед команду де Дзерби. Посредине тайма "Минай" упустил возможность сравнять счет со "Львовом": Ильющенков парировал удар Вишневского. На той же 67-й минуте Ризнык спас ворота "Ворсклы" в Ковалевке после удара Лысенко. И больше угроз от хозяев поля не было.
Опять-таки, зачетной оказалась половина матчей тура. Вплоть до 82-й минуты, когда по воротам харьковчан промахнулся Тотовицкий, по факту жила интрига в Чернигове – это был последний шанс сравнять счет. Тогда же, по сути, рухнул занавес и в Днепре, где в составе проигрывавших хозяев поля был удален Когут.
Кожушко принес победу "Александрии" над "Мариуполем" на 86-й минуте. И, наконец, еще минутой позже точный удар Бартуловича с пенальти спас от поражения "Ингулец" в Одессе. То есть, самая зрелищная игра оказалась и самой интригующей. А самая скучная – самой предсказуемой. Подчеркну, такое бывает далеко не всегда.
Логика. Тут все было более-менее сбалансированно. Самым закономерным назову исход поединка в Ужгороде, где "Львов" однозначно "наиграл" на победу с минимальной разницей в счете. И, несмотря на небольшое визуальное преимущество хозяев поля в Одессе, их ничья с "Ингульцом" в итоге тоже выглядит логичной.
"Шахтер", "Динамо" и "Заря" вполне могли бы выиграть и с менее убедительным счетом. Тогда как "Александрия", на мой взгляд, исходя из пропорции шансов, недосчиталась еще одного забитого гола с "Мариуполем".
Считаю незакономерным исход двух матчей. По моему мнению и тем же подсчетам, не заслуживали поражения "Десна" - от "Металлиста 1925" и "Колос" - от "Ворсклы". Однако их оппоненты преуспели в реализации голевых моментов.
Судейство. Ляпсус в Александрии был очевиден не только для моего консультанта. Ковалец явно упал без посторонней помощи, после чего Третьяков сравнял счет с "точки". Минус рефери Шурману, а пострадавшим в туре стал проигравший в итоге "Мариуполь", для которого нынче каждое очко на вес золота.
А вот пенальти во Львове, тот самый с которого "Динамо" открыло счет, Юстас оправдал: "Ну, коленом в левое бедро попал". То есть, состав преступления налицо, и все жалобы, как говорится, в центральную прачечную. Повод был, остальное – лирика.
Отдельно отметим ошибку Пасхала в Днепре, едва не назначившего 11-метровый за якобы игру рукой у Монте в ворота команды Йовичевича на 18-й минуте. За днепрян вступился ВАР. Правда, им это не очень помогло: уже три минуты спустя Булеца таки-открыл счет в пользу "Зари".
Везение. Фемида помогала "Александрии" в союзе с Фортуной.
Еще на 23-й минуте удар Кащука приняла не себя стойка ворот. Ну, тут "Мариуполь" своего все равно добился пару минут спустя. И опять же, транзитом через перекладину. А вот на 61-й минуте, при 1:1, когда после удара Кулакова в игру вступила уже крестовина, руки у гостей, что называется, опустились. Дальше "бомбили" уже только их ворота.
При тех же 1:1, в Чернигове Калитвинцев стреляет в перекладину ворот "Металлиста 1925" на 35-й минуте, и до самого перерыва игра проходит в атаках "Десны". Повезло? Еще бы. А уже в начале второго тайма будет забит победный гол команды Кривенцова.
Пожалуй, имеет смысл вспомнить и крестовину от Полегенько в Одессе на 44-й минуте. Так "Ингулец" мог сравнять счет на добрый тайм раньше, а там – кто его знает, как бы оно повернулось…
Личности. Для меня однозначно самой колоритной фигурой в туре стал александриец Ковалец – восемь участий в девяти острых эпизодах у ворот соперника, включая заработанный (хоть и "левый") пенальти плюс ассист.
Следом за ним пойдет его визави – страж ворот "Мариуполя" Кудрик, на счету которого семь зачетных сэйвов, при двух пропущенных мячах (с пенальти и после комбинации).
Третьим назову Ситало из "Ингульца", терроризировавшего одесские ворота – пять серьезных попыток в течение сорока минут.
Если говорить об эффективности, тот тут не будет равных Марлосу, принявшему участие во всех четырех голах "Шахтера". На почтительном отдалении от него следуют киевлянин Гармаш и харьковчанин Марлисон, внесшие лепту в оба мяча своей команды каждый. А уже за ними – трио из "Зари": Кочергин – Кабаев – Громов.
Симпатии. Мой фаворит зрительских симпатий тура – "Александрия", по числу запомнившихся реально опасных атак сумевшая перещеголять даже "Шахтер". Третьей после них будет команда из Одессы, которой совсем немного уступил "Ингулец".
Главный лузер тура, с точки зрения любителя футбола – "Рух". Не очень далеко от него ушел и "Минай", несмотря на свой красивый гол. Ну а замкнет тройку невзрачностей тура бывший лучший, но опальный теперь для Юрича "Днепр-1".
Таблица. Итак, после 9-го тура увеличилось расстояние между двумя небожителями и группой преследования, а еще больше – между нею же и остальным пелотоном УПЛ-овской гонки.
В рамках пятерки, борющейся за "бронзу", произошли бросающиеся в глаза изменения. Домашние фиаско "Десны" и "Днепра-1" отбросили их вниз, позволив тройке конкурентов обойти неудачников тура. Замес за Европу обещает быть знатным, но эта овчинка будет стоить для нас выделки только в случае достойного представительства там Украины.
Пока же нынешний сезон благополучно угробил все наши даже самые скромные надежды. "Днепр-1", который казался единственным, кто способен изменить эту тенденцию к лучшему, постепенно сдувался, пока не довел дело до оглушительного погрома от команды, которая не видит берегов в той же Европе.
Смотришь на все это удовольствие и волей-неволей (автор – таки волей) начинаешь верить во второе пришествие настоящего "Металлиста". К слову, принципиально не обращал внимания на его результаты вплоть до минувшей недели. Когда он последовательно обыграл команду УПЛ в Кубке и конкурента в Первой лиге.
И не обращайте внимания на всю эту искусственно создаваемую вокруг клуба шумиху с отчетливо негативным оттенком. Единственным критерием для любителя футбола является игра. А она у команды Кучера есть и местами даже ностальгически напоминает команду Маркевича-старшего. Которая была, пожалуй, лучшим, что я увидел за эти 30 лет в Украине. Потому что буквально заставила болеть за себя.
Словом, собаки лают – как им и положено, а караван идет. И лично я жду его в УПЛ с нетерпением. Даже если эти ожидания окажутся завышенными. Людям свойственно верить в чудеса. Возможно, это мой последний бастион веры в футбол в Украине. Не путать с Украиной в футболе! Естественно, речь идет о пресловутой третьей силе.
А сегодня нам третьего не дано. Я не говорю о лигочемпионской кормушке: два опостылевших ее завсегдатая сделают все, чтобы не пустить туда третьего. Дайте нам хотя бы еще одну крепкую команду в Лигу Европы, за которую не было бы стыдно. Не сегодня…
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Динамо
|9
|8
|1
|0
|25-2
|+23
|25
|2
|Шахтер
|9
|7
|1
|1
|23-5
|+18
|22
|3
|Ворскла
|9
|5
|3
|1
|16-7
|+9
|18
|4
|ФК Александрия
|9
|5
|2
|2
|10-7
|+3
|17
|5
|Заря
|9
|5
|2
|2
|20-9
|+11
|17
|6
|Десна
|9
|5
|1
|3
|13-14
|-1
|16
|7
|СК Днепр-1
|9
|5
|1
|3
|13-12
|+1
|16
|8
|Верес
|9
|3
|2
|4
|9-12
|-3
|11
|9
|Металлист 1925
|9
|3
|1
|5
|8-13
|-5
|10
|10
|Колос
|8
|2
|2
|4
|5-13
|-8
|8
|11
|Рух
|9
|2
|2
|5
|6-12
|-6
|8
|12
|Ингулец
|9
|2
|2
|5
|9-15
|-6
|8
|13
|ФК Львов
|9
|1
|3
|5
|6-14
|-8
|6
|14
|ФК Минай
|8
|1
|3
|4
|6-11
|-5
|6
|15
|Черноморец
|9
|1
|3
|5
|10-22
|-12
|6
|16
|ФК Мариуполь
|9
|1
|1
|7
|12-23
|-11
|4
Анонсы. Получите и распишитесь: Класичне. Лично меня оно больше интригует с позиций "Шахтера". С "Динамо" все более-менее ясно, сумеет ли де Дзерби догнать Луческу здесь и сейчас? Суперкубок не в счет: по-хорошему, киевляне там должны были играть сами с собой, а с переносом на осень он вообще утратил какой-либо смысл.
Откровенно говоря, я его даже не смотрел – предпочел активный отдых на природе. А тут, как говорил Глеб Жеглов, у меня любовь с интересом… Матч, имеющий четко выраженное спортивное значение. Главное, чтобы его участники не превратили Главный Матч осени в унылую возню за очечки. Потому что тогда они действительно заслужат статус вершины европейского дна.
В зоне, где бушуют "бронзовые" страстишки, центральной станет встреча "Зари" с "Десной". Особенно любопытная после поединка команды Скрипника с "Ромой". Который где-то уравновесит ее нынешнюю эйфорию с депрессией команды Рябоконя. Как минимум, с точки зрения "физики".
Что же касается зоны "как бы УПЛ", начинающейся с 8-го места и ниже, то с турнирной точки зрения выделю здесь матч: "Колос" - "Черноморец". Кстати, примечателен состав этой девятки: все шесть новобранцев двух последних сезонов; плюс медленно угасающий калиф на два часа; плюс тот, кого тут вообще быть не должно по законам природы; плюс еще один фарм-клуб.
А пока запаситесь терпением и настройте себя на философский лад – мы возвращаемся в Европу! Аттракцион: "Интер" - "Бавария" - "Рома". Заходи, не бойся – выходи, не плачь?
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