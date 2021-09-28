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Совершена еще одна попытка нападения на клубный автобус Черноморца
Протесты одесситов против трансферной политики клуба продолжаются
t.me/TroublemakersUkraine
Главный тренер "Черноморца" Юрий Мороз рассказал, что на автобус одесского клуба снова было совершено нападение.
"Какая-то машина прямо перед нами остановилась. Из нее вышел человек и начал стучать в окна и двери автобуса. Так что сегодня у нас было два этапа, которые я для себя разделяю: первый – сначала нужно добраться до стадиона, а второй – хорошо отыграть, чтобы болельщикам понравилось", – сказал Мороз.
По информации Meta-ratings.com.ua, при выезде из клубной базы в Совиньоне под колеса автобуса была брошена дымовая шашка, однако она не дала ожидаемого эффекта. Бросивший ее человек после этого обогнал транспортное средство "Черноморца" на мопеде и пытался снова сделать то же самое.
Спустя несколько минут дорогу команде преградил автомобиль, хозяин которого стучал по автобусу и показывал оскорбительные жесты. До каких-либо серьезных последствий дело не дошло. Вскоре автобусу удалось продолжить путь на матч с "Ингульцом" (1:1).
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