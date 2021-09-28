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Совершена еще одна попытка нападения на клубный автобус Черноморца

Премьер-лига
(1 голосов)

Протесты одесситов против трансферной политики клуба продолжаются

Совершена еще одна попытка нападения на клубный автобус Черноморца

t.me/TroublemakersUkraine

Новина українською

Главный тренер "Черноморца" Юрий Мороз рассказал, что на автобус одесского клуба снова было совершено нападение.

"Какая-то машина прямо перед нами остановилась. Из нее вышел человек и начал стучать в окна и двери автобуса. Так что сегодня у нас было два этапа, которые я для себя разделяю: первый – сначала нужно добраться до стадиона, а второй – хорошо отыграть, чтобы болельщикам понравилось", – сказал Мороз.

По информации Meta-ratings.com.ua, при выезде из клубной базы в Совиньоне под колеса автобуса была брошена дымовая шашка, однако она не дала ожидаемого эффекта. Бросивший ее человек после этого обогнал транспортное средство "Черноморца" на мопеде и пытался снова сделать то же самое.

Спустя несколько минут дорогу команде преградил автомобиль, хозяин которого стучал по автобусу и показывал оскорбительные жесты. До каких-либо серьезных последствий дело не дошло. Вскоре автобусу удалось продолжить путь на матч с "Ингульцом" (1:1).

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В статье: Черноморец (Одесса)
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Источник:
Meta-ratings

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Комментарии (7)
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oda1979 (Запорожье)
28.09.2021 в 16:37
Это были фанаты Интера!!! Приехали зараннее типа поддержать своих, а ишь чо творят?
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0
0
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Spokoyno (Київ)
28.09.2021 в 16:07
З одного боку можна зрозуміти вболівальників Чорноморця... Утім з іншого це вимагати від власника Ferrari щоб він перефарбував її в червоний... А у власника ні грошей, ні бажання робити це НЕМА! Тому він заявляє, що йому і так подобається...
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+1
0
venom5506 (Львів)
28.09.2021 в 16:03
За.бали вже ці ультраси-дебіли! Ящо не подобається команда - скиньтеся грошима і купіть свою. А не маєте - то дрочіть всуху (збоку).
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+5
-3
SugTolyan (Луганск)
28.09.2021 в 16:01
Сколько было разговор что американцы купить клуб...
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0
0
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ua-football-2021 (Київ)
28.09.2021 в 15:52
Так хто там БИДЛО???
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+2
-5
Соколов (Никополь)
28.09.2021 в 15:48
Ультрасы дибилы
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+2
-2
avatar
2.dc (Николаев)
28.09.2021 в 15:34
Прям "Черноморец" не Одесса, а Картахена какая-то … (
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+2
0


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