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Ахметов: Я верю в тренерский талант и идеи Де Дзерби
Ринат Ахметов - о главном тренере горняков
shakhtar.com
Президент "
"Итальянская тренерская школа по праву считается одной из самых сильных в Европе и мире. Я очень доверяю итальянским специалистам – они сильнейшие тактики, сильнейшие стратеги, сильнейшие мотиваторы и прекрасные люди.
Имя Невио Скала навсегда вписано золотыми буквами в историю "Шахтера". Мне посчастливилось работать с ним и его тренерским штабом, именно под руководством Невио "Шахтер" выиграл свои первые золотые медали в чемпионате Украины, и тогда в мире не было людей счастливее нас.
Сейчас мы идем вместе с Роберто Де Дзерби – разделяем боль и радость, строим "Шахтер" будущего. Роберто – молодой, прекрасный, амбициозный тренер и замечательный человек. Я верю в его тренерский талант и его идеи. И я очень рад, что буквально на прошлой неделе Роберто вместе с "Шахтером" завоевал свой первый трофей – выиграл Cуперкубок у киевского "Динамо". Это была красивая игра и яркая победа", - сказал Ахметов.
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