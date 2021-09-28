Ахметов: Я верю в тренерский талант и идеи Де Дзерби

Президент " Шахтера " Ринат Ахметов высказался относительно перспектив Роберто Де Дзерби у руля команды.

"Итальянская тренерская школа по праву считается одной из самых сильных в Европе и мире. Я очень доверяю итальянским специалистам – они сильнейшие тактики, сильнейшие стратеги, сильнейшие мотиваторы и прекрасные люди.

Имя Невио Скала навсегда вписано золотыми буквами в историю "Шахтера". Мне посчастливилось работать с ним и его тренерским штабом, именно под руководством Невио "Шахтер" выиграл свои первые золотые медали в чемпионате Украины, и тогда в мире не было людей счастливее нас.

Сейчас мы идем вместе с Роберто Де Дзерби – разделяем боль и радость, строим "Шахтер" будущего. Роберто – молодой, прекрасный, амбициозный тренер и замечательный человек. Я верю в его тренерский талант и его идеи. И я очень рад, что буквально на прошлой неделе Роберто вместе с "Шахтером" завоевал свой первый трофей – выиграл Cуперкубок у киевского "Динамо". Это была красивая игра и яркая победа", - сказал Ахметов.