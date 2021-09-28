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Де Дзерби: Возможно, Матвиенко сам не понимает, насколько он сильный футболист

Премьер-лига
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Мотивация от главного тренера горняков

Де Дзерби: Возможно, Матвиенко сам не понимает, насколько он сильный футболист

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Главный тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби высказался о защитнике "горняков" Николае Матвиенко.

— После матча с "Динамо" вы сказали, что сами будете разбивать голову Матвиенко, если он будет играть в таком же духе. Вы пошутили или Матвиенко нужно начинать бояться?

— Конечно, я пошутил, но считаю Матвиенко очень сильным футболистом. Возможно, он сам не понимает, насколько он сильный.

Иногда я люблю такие фразы, чтобы мотивировать его еще больше.

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В статье: Шахтер (Донецк) Николай Матвиенко Роберто Де Дзерби
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Источник:
Youtube-канал Sport Arena

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