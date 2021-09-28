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Де Дзерби: Возможно, Матвиенко сам не понимает, насколько он сильный футболист
Мотивация от главного тренера горняков
Фото: ФК Шахтер Донецк
Главный тренер "
— После матча с "Динамо" вы сказали, что сами будете разбивать голову Матвиенко, если он будет играть в таком же духе. Вы пошутили или Матвиенко нужно начинать бояться?
— Конечно, я пошутил, но считаю Матвиенко очень сильным футболистом. Возможно, он сам не понимает, насколько он сильный.
Иногда я люблю такие фразы, чтобы мотивировать его еще больше.
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Источник:Youtube-канал Sport Arena
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