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Мораес возвращается в расположение Шахтера после восстановления в Бразилии

Премьер-лига
(2 голосов)

Форвард будет набирать форму в клубе

Мораес возвращается в расположение Шахтера после восстановления в Бразилии

instagram.com/jrmoraes10

Новина українською

Форвард "Шахтера" Жуниор Мораес, который восстанавливается после тяжелой травмы в Бразилии, в ближайшее время вернется в расположение клуба.

В Киев Мораес должен прилететь уже завтра (29 сентября)

Мораес работал на базе "Коринтианса" под наблюдением известного физиотерапевта Лучано Росы. По прогнозам, игрок должен вернуться на поле еще в первой части нынешнего сезона.

Напомним, что нападающий получил травму крестообразных связок еще в апреле и с того момента находился вне игры.

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В статье: Шахтер (Донецк) Жуниор Мораес
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Источник:
Sport Arena

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Комментарии (8)
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Геродот (Винница)
29.09.2021 в 00:47
Исмаили после возвращения форму еще полгода набирал, и до сих пор так полностью и не набрал. Не думаю, что Мораес быстро войдет в игру, те более, что появились новые игроки, новая модель игры. Жаль, что вылетел Траоре, потому что, как Мудрик, так и Сикан для игры в основе еще очень сырые. Мудрик сегодня на поле 15 минут был, а кроме рывка, когда его остановили за футболку руками, ничем больше не запомнился. Ждем игру с Динамо в 10 туре, после которой можно будет что-то говорить о перспективах Шахтера в этом чемпионате.
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Serega1111 (Киев)
29.09.2021 в 00:43
Выйдет ли он на тот уровень, который у него был на пике? А форвард нужен. В Сикана не очень верю - как и у Супряги - плохо с футбольной наглостью - без нее форвард не форвард
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FCDD-1918 (Днепр)
29.09.2021 в 00:02
Да пока форму наберёт, то уже на весну прицел. А пока ШД без нападающих, Сикан которого за уши тянут, то не форвард абсолютно.
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Balabas (Киев)
29.09.2021 в 00:13
Где Сикана тянут? ты лучше б порадовался тому что у нашего украинского парня больше шансов появится проявить себя. он явно получше раскрученного Супряги будет. У Петракова он был основным нападающим вот и сейчас в главную команду подтягивает. В прошлом году пробыл в ссылке в Мариуполе и просидел там из-за травмы. Ну а Траорэ и Мораесу здоровья...
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unnamed (Cape May)
28.09.2021 в 23:59
Жаль, что Мораес сломался. Без нападающего Шахтеру будет тяжело.
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Romerik (YNWA)
28.09.2021 в 23:52
Как раз вовремя, учитывая травму Траоре
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scorpius (Ck)
28.09.2021 в 23:56
Ему еще долго набирать
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Romerik (YNWA)
28.09.2021 в 23:57
Ну когда то он вернётся
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