Мораес возвращается в расположение Шахтера после восстановления в Бразилии

Форвард " Шахтера " Жуниор Мораес, который восстанавливается после тяжелой травмы в Бразилии, в ближайшее время вернется в расположение клуба.

В Киев Мораес должен прилететь уже завтра (29 сентября)

Мораес работал на базе "Коринтианса" под наблюдением известного физиотерапевта Лучано Росы. По прогнозам, игрок должен вернуться на поле еще в первой части нынешнего сезона.

Напомним, что нападающий получил травму крестообразных связок еще в апреле и с того момента находился вне игры.