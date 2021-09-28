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Мораес возвращается в расположение Шахтера после восстановления в Бразилии
Форвард будет набирать форму в клубе
instagram.com/jrmoraes10
Форвард "
В Киев Мораес должен прилететь уже завтра (29 сентября)
Мораес работал на базе "Коринтианса" под наблюдением известного физиотерапевта Лучано Росы. По прогнозам, игрок должен вернуться на поле еще в первой части нынешнего сезона.
Напомним, что нападающий получил травму крестообразных связок еще в апреле и с того момента находился вне игры.
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