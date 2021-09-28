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Марлос: Металлист? Если придется покинуть Шахтер, то единственное место, куда я уйду – к себе домой

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Судя по всему, в Металлист хавбек возвращаться не собирается

Марлос: Металлист? Если придется покинуть Шахтер, то единственное место, куда я уйду – к себе домой

Новина українською

Хавбек "Шахтера" Марлос рассказал о ситуации со своим контрактом, который заканчивается в декабре этого года.

"Несколько месяцев назад у меня был сложный период. Это было связано с семейными вопросами. Поэтому были разные мысли в голове, но как я говорил, мне нравится этот клуб и мое главное желание – помогать ему.

Будем общаться с руководством, обсуждать, насколько это возможно, чтобы я остался в команде. Чтобы я был со свежими мыслями, без внутренних проблем и помогал "Шахтеру". Для меня это один из самых главных вопросов на данный момент.

"Металлист"? Я очень люблю этот клуб, у меня добрые воспоминания и болею за них. Я верю, что моя жизнь в "Шахтере", хочу еще больше помогать клубу, но если придется уйти, то единственное место, куда я уйду – к себе домой", - сказал Марлос.

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В статье: Марлос Шахтер (Донецк) Металлист (Харьков)
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Источник:
Youtube-канал Sport Arena

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Комментарии (2)
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fokstrot2009 (Харьков)
28.09.2021 в 20:02
И нам!
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ProstoFAN (Донецк)
28.09.2021 в 19:59
Марлос, ты нам нужен!
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