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Марлос: Металлист? Если придется покинуть Шахтер, то единственное место, куда я уйду – к себе домой
Судя по всему, в Металлист хавбек возвращаться не собирается
Хавбек "
"Несколько месяцев назад у меня был сложный период. Это было связано с семейными вопросами. Поэтому были разные мысли в голове, но как я говорил, мне нравится этот клуб и мое главное желание – помогать ему.
Будем общаться с руководством, обсуждать, насколько это возможно, чтобы я остался в команде. Чтобы я был со свежими мыслями, без внутренних проблем и помогал "Шахтеру". Для меня это один из самых главных вопросов на данный момент.
"Металлист"? Я очень люблю этот клуб, у меня добрые воспоминания и болею за них. Я верю, что моя жизнь в "Шахтере", хочу еще больше помогать клубу, но если придется уйти, то единственное место, куда я уйду – к себе домой", - сказал Марлос.
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