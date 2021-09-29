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Утверждены даты и время начала матчей 11 и 12 туров УПЛ
Откроет тур 15 октября поединок "Шахтера" с "Зарей"
Фото: ФК Мариуполь/Автор неизвестен
Дирекция УПЛ утвердила даты проведения и время начала матчей 11 и 12 туров VBET Лиги сезона 2021/22 годов
11-й тур
15 октября (пятница)
Шахтер - Заря 19:30
16 октября (суббота)
Мариуполь - Металлист 1925 14:00
Львов - Динамо 17:00
Днепр-1 - Колос 19:30
17 октября (воскресенье)
Минай - Десна 14:00
Ингулец - Рух 17:00
Александрия - Ворскла 19:30
18 октября (понедельник)
Черноморец - Верес 19:30
12-й тур
22 октября (пятница)
Десна - Александрия 17:00
Металлист 1925 - Ингулец 19:30
23 октября (суббота)
Верес - Мариуполь 14:00
Ворскла - Шахтер 17:00
Черноморец - Львов 19:30
24 октября (воскресенье)
Рух - Минай 14:00
Динамо - Днепр-1 17:00
Заря - Колос 19:30
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