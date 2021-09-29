  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Утверждены даты и время начала матчей 11 и 12 туров УПЛ
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Утверждены даты и время начала матчей 11 и 12 туров УПЛ

Премьер-лига
(1 голосов)

Откроет тур 15 октября поединок "Шахтера" с "Зарей"

Утверждены даты и время начала матчей 11 и 12 туров УПЛ

Фото: ФК Мариуполь/Автор неизвестен

Новина українською

Дирекция УПЛ утвердила даты проведения и время начала матчей 11 и 12 туров VBET Лиги сезона 2021/22 годов

11-й тур

15 октября (пятница)

Шахтер - Заря 19:30

16 октября (суббота)

Мариуполь - Металлист 1925 14:00

Львов - Динамо 17:00

Днепр-1 - Колос 19:30

17 октября (воскресенье)

Минай - Десна 14:00

Ингулец - Рух 17:00

Александрия - Ворскла 19:30

18 октября (понедельник)

Черноморец - Верес 19:30

12-й тур

22 октября (пятница)

Десна - Александрия 17:00

Металлист 1925 - Ингулец 19:30

23 октября (суббота)

Верес - Мариуполь 14:00

Ворскла - Шахтер 17:00

Черноморец - Львов 19:30

24 октября (воскресенье)

Рух - Минай 14:00

Динамо - Днепр-1 17:00

Заря - Колос 19:30

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ФК Мариуполь Ворскла (Полтава) Заря (Луганск) ФК Львов Десна (Чернигов) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Черноморец (Одесса) ФК Александрия Верес (Ровно) Рух (Львов) Ингулец (Петрово) Колос (Ковалевка) Металлист 1925 (Харьков) ФК Минай СК Днепр-1
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
УПЛ

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...