Проблемы Колоса с психологией, разочарование Днепром-1 и Десной

Бывшие тренеры Александр Севидов, Иван Балан и Илья Близнюк подводят итоги матчам очередного тура украинской Премьер-лиги, девятого по счету.

"Колос" - "Ворскла" 0:1

Александр Севидов: В первом тайме полтавчане чаще были по воротам, и моментов больше создавали, да и гол забили после классной комбинации. А у "Колоса" был единственный стопроцентный момент открыть счет, а с ним и приобрести уверенность, забив пенальти. Но что-то происходит с командой, и опытный Чурко подарил шанс отличиться вратарю гостей Ризныку. Незабитый пенальти чуть вывел из равновесия "Колос" и до конца тайма у них мало что получалось.

Во втором тайме с выходом на замену Костышина игра коваливцев стала более активной, прибавилось количество атак, начали создавать полумоменты, могли сравнять, но Лысенко не распорядился хорошей возможностью. Он левша, а мяч лег на правую ногу, и удар не получился.

Нужно сказать, "Колос" смотрелся предпочтительнее во второй 45-минутке, но "Ворскла" играла по счету. Команда опытная, знает, как контролировать игру и мяч, поэтому умело довела поединок до победного результата. Может, коваливцы и не заслуживали поражения, но виктория полтавчан закономерна. В хорошей динамичной игре чуть больше повезло гостям, они почувствовали уверенность в своих силах, действовали раскрепощено, спокойно, хладнокровно, где нужно придерживали мяч, где нужно передернуть соперника, делали это умело, меняя ритм игры.

У "Колоса" виден незначительный прогресс, по сравнению с тем, что команда показывала раньше. Правда, сейчас появилась другая проблема – психологическая. Слишком много теряют очков, в том числе и дома, и это выбивает команду из стабильности.

Резюмируя игру, можно сказать как о заслуженной победе "Ворсклы". Она была чуть сильнее "Колоса", хотя тот выглядел неплохо.

"Александрия" - "Мариуполь" 1:0

Иван Балан: "Александрия" более опытная команда встречалась с молодым, но амбициозным коллективом. Хозяева с первых минут захватили инициативу, пытались забить быстрый гол, гости оборонялись практически всей командой, и вся нагрузка легла на вратаря Кудрыка - лучшего игрока в составе азовцев, несмотря на второй пропущенный мяч, где мог выручить. Но если бы не его уверенные действия, то окончательный счет мог бы закончиться с более крупными цифрами на табло.

В первой половине первого тайма вся игра проходила на половине поля гостей, которые не могли провести контратаки. Хозяева играли активно, острее, но не хватило реализации. А на 25-й минуте первый выпад мариупольцев едва не закончился забитым мячом, удар Кащука пришелся в стойку. Тут же был заработан штрафной, исполнил Мишнев, мяч нашел перекладину, отскок и первым на добывании оказался Спировски. Одни атакуют, другие забивают. Защита александрийцев потеряла концентрацию и была наказана. Игра снова переместилась на половину азовцев, и натиск "горожан" принес свои плоды. Арбитр ошибся, назначив пенальти в ворота "Мариуполя", который реализовал Третьяков.

В первом тайме обе тактики двух тренеров сработали. "Александрия" выбрала атакующий стиль, но подвела реализация, "Мариуполь" сосредоточился на обороне с выпадами контратак.

Второй тайм начался с более равной игры, "Мариуполь" стал больше атаковать и на 61-й минуте Стасюк запорол убойный момент, не попав с 5 метров в пустую рамку. После этого "Александрия" пошла на штурм ворота соперника, упустила несколько возможностей, а под конец Ковалец филигранным пасом вывел на удобную позицию Кожушко, который и завершил усилия команды. Получилась зрелищная и напряженная игра нервов. С одной стороны, "Александрия" была ближе к победе, но и "Мариуполь" своей игрой заработал минимум ничью.

"Шахтер" - "Верес" 4:1

Илья Близнюк: "Шахтер" добыл победу солидно и уверенно, ибо класс команд существенно отличается. Но не обошлось без ошибок в обороне, особенно грешил этим Витао, в моменте, когда "Верес" забил гол. Бразилец сыграл вальяжно, за что и был наказан. Да и в других ситуациях делал помарки, Немчанинов пробивал, но здорово сыграл Пятов.

"Верес" пытался сопротивляться, но на долго их не хватило. Полное преимущество в первом тайме, и будь хозяева хладнокровнее, можно было бы решить исход встречи до перерыва. Но, не забиваешь ты, забьют тебе, и "Шахтер" из-за своей вальяжности пропустил редкий выпад соперника и пропустил мяч. Пришлось приложить немало усилий, чтобы взять игру под свой контроль и вывести в нужное русло, с уверенной концовкой и крупной победой.

Хозяева применяли высокий прессинг, а также контрпрессинг, и при потере мяча вступали сразу же в отбор на чужой половине поля. Как пример - второй гол, когда под давлением Клец вблизи своей штрафной ошибся, перехват, два касания и Тете за счет индивидуального мастерства спокойно уложил вратаря и забил. Все закономерно и "Верес" понимает, что еще тяжело тягаться с таким соперником как "Шахтер".

"Рух" - "Динамо" 0:2

Александр Севидов: Этот матч оказался для одних легкой прогулкой, для других неимоверным мучением. "Динамо" в щадящем режиме забило два мяча, контролировало игру, а где-то после 60-й минуты перешло на нейтральную скорость, доигрывая поединок пешком. "Рух" абсолютно ничего не смог противопоставить, и лишь в последние 10 минут, когда киевляне полностью "стояли", хозяева немного активизировались. В тренировочном режиме гости получили свои три очка, несмотря на то, что у них произошла большая ротация в составе. Нужно отметить, хороший матч провел Цыганков и был очень активным на фоне беззубой команды "Рух". Из львовян лучшим на поле, оказалась Юлия Думанская, красиво исполнившая Гимн Украины.

"Минай" - "Львов" 1:2

Иван Балан: Обеим командам три очка нужны были как воздух, и если не в таких матчах брать, то где? Начало поединка было не очень, как и вся игра. Команды больше мешали друг другу, чем показывали достойный футбол. Где-то с 15-й минуты "Львов" был активнее в атаке, что и привело к забитому голу. "Минай" ничего не смог внятного связать, редкие атаки, не имеющие завершения, ибо защита львовян играла надежно. Тем неожиданнее пришел гол в их ворота. Не сделав за 43 минуты ни одного удара, первый оказался результативным, Байдал классно пробил - мяч в сетке и закарпатцы идут на перерыв не безнадежно.

После отдыха Шина не менее эффективно прислал ответку хозяевам.

После успеха "Львов" стал похож на себя, а вот "Минай" "не в теме". К 70-й минуте игра выровнялась, закарпатцы стали больше атаковать, появились удары и моменты. Ближе к концу матча команды поменялись ролями, "Минай" владеет инициативой и штурмует владения соперника, а "Львов" грамотно организовал оборону, и остро контратаковал.

Игра получилась низкого качества с вялым темпом. Ожидания были гораздо большими, ведь на кону стояли шесть очков. В целом львовяне проявили больше желания.

"Днепр-1" - "Заря" 0:4

Александр Севидов: Победа на руинах развалившегося Днепра-1, так можно оценить эффективную игру луганской "Зари". "Днепр-1" на правах хозяев играл всего 10 минут, во время которых они выглядели неплохо. Но гости быстро выровняли ситуацию, завладели территорией, взяли под контроль мяч, забили гол, после чего создали еще несколько моментов.

Довбык в одиночку пытался что-то придумать, зацепиться, но без поддержки ему было тяжело. В который раз отмечаю, что он оторван от средней линии, она должна быть моторной силой, снабжая передачами нападающего. Пока не набрал должных кондиций Пихаленок, основной дирижер команды, и смотрелся достаточно неуверенно. Поэтому дняпрянам очень тяжело даются моменты, и стандарты не идут, чем раньше они умело пользовались.

После удаления Когута "Заря" попросту добила лежащего соперника. "Днепр-1" начал сезон обнадеживающе, все заговорили о еврокубках. Но с "Зарей" случился казус, проигрывать так крупно не подобает команде, претендующей на высокие места. Одно дело проиграть 0:1 и уйти с высоко поднятой головой, а 0:4 трудно объяснить.

"Заря" накануне матча с "Ромой" получила положительный заряд. Луганчане сейчас очень нестабильны. К тому же присутствует кадровый дефицит, где каждый футболист на вес золота. И проблемы в обороне никуда не делись. Если в линии атаки есть достаточно хорошие исполнители, то с защитой очень туго. Хотя в этот раз слабый "Днепр-1" не создал никаких проблем. Команда Скрипника празднует уверенную победу, добытую в 10-минутном спринте в концовке игры.

"Десна" - "Металлист-1925" 1:2

Илья Близнюк. Ошибки в обороне как у одной, так и другой команды привели к взятию ворот. В действиях обеих команд было очень много брака, каждая четвертая передача была в никуда. Много потерь мяча в средней линии и впереди. Бросилось в глаза, что хозяева играли без азарта, без настроя, какой у них был в предыдущем матче. В этом плане больше желания наблюдалось у харьковчан, но и у них было много брака, технических потерь на своей половине поля.

Второй мяч "Металлист 1925" забил после еще одной ошибки обороны "северян", они стали действовать более раскованно, и сконцентрировано, играя по счету. "Десна" начала спешить, а в таких случаях мало что получается. А некоторые игроки, как Будковский, вообще проходил пешком весь матч. Считай, команда играла на одну единицу меньше.

"Металлист 1925" одержал стойкую победу с оттенком большой удачи. "Десна" хотела сыграть на классе, но не получилось, а харьковчане проявили больше характера, за что и были вознаграждены.

"Черноморец" - "Ингулец" 1:1

Александр Севидов. Матч начался с преимущества одесситов, и 30 минут "Ингулец" не мог нащупать свою игру. Был прекрасный шанс открыть счет у Дубко, но не попал в створ ворот. Гости выжидали, Ситало не реализовал выход один на один. И тут же в ответной атаке хозяева, использовав ошибку центра обороны, которая полностью провалилась, забили. Пропущенный мяч немного оживил петровцев, они создали еще один момент, не суперголевой, но удар в перекладину всегда считается опасным.

Во втором тайме картинка поменялась, ибо "Ингульцу" необходимо было отыгрываться. Начали атаковать и встречать игроков "Черноморца" выше, не давая им развивать атаки, и это у них неплохо получалось. Но "моряки" опасно отвечали, имели шансы увеличить счет, и если бы им чуть больше мастерства, то игру бы закрыли с успехом. Другая более опытная команда игру бы засушила, но молодежи как раз и не хватает этого опыта. "Ингулец" воспользовался недостатком, и свой гол таки забил. В первом тайме они "спали", а во втором за счет характера смогли переломить ход встречи. Нельзя сказать, что это несправедливая ничья.