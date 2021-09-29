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Форвард Шахтера Траоре в ближайшее время перенесет операцию

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Игроку предстоит пройти углубленное обследование

Форвард Шахтера Траоре в ближайшее время перенесет операцию

Фото: UA-Футбол/ Автор- Олександр Приходько

Новина українською

Нападающий "Шахтера" Лассина Траоре получил травму в матче Лиги чемпионов против миланского "Интера" (0:0).

Повреждение оказалось настолько серьезным, что форвард не смог продолжить поединок и его пришлось забирать с помощью специального автомобиля.

Пресс-служба "горняков" сообщает, что футболисту предстоит пройти углубленное медицинское обследование. В ближайшие дни будет проведена операция, после чего медицинская служба составит план восстановления Траоре.

Отметим, что в текущем сезоне Траоре за "Шахтер" провел 14 матчей во всех турнирах, записав в свой актив 9 голов.

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В статье: Ласина Траоре Шахтер (Донецк)
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Источник:
ФК Шахтер

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Комментарии (2)
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satellite (Харьков)
29.09.2021 в 13:25
Для Шахтёра это потеря. Скорейшего восстановления!!!
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vasa pupkis (Киев)
29.09.2021 в 13:15
Для Сикана шанс всей жизни. Траоре скорейшего выздоровления. Дентинье приготовится к сРеалу
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