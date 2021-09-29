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Форвард Шахтера Траоре в ближайшее время перенесет операцию
Игроку предстоит пройти углубленное обследование
Фото: UA-Футбол/ Автор- Олександр Приходько
Нападающий "Шахтера" Лассина Траоре получил травму в матче Лиги чемпионов против миланского "Интера" (0:0).
Повреждение оказалось настолько серьезным, что форвард не смог продолжить поединок и его пришлось забирать с помощью специального автомобиля.
Пресс-служба "горняков" сообщает, что футболисту предстоит пройти углубленное медицинское обследование. В ближайшие дни будет проведена операция, после чего медицинская служба составит план восстановления Траоре.
Отметим, что в текущем сезоне Траоре за "Шахтер" провел 14 матчей во всех турнирах, записав в свой актив 9 голов.
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