Форвард Шахтера Траоре в ближайшее время перенесет операцию

Нападающий "Шахтера" Лассина Траоре получил травму в матче Лиги чемпионов против миланского "Интера" (0:0).

Повреждение оказалось настолько серьезным, что форвард не смог продолжить поединок и его пришлось забирать с помощью специального автомобиля.

Пресс-служба "горняков" сообщает, что футболисту предстоит пройти углубленное медицинское обследование. В ближайшие дни будет проведена операция, после чего медицинская служба составит план восстановления Траоре.

Отметим, что в текущем сезоне Траоре за "Шахтер" провел 14 матчей во всех турнирах, записав в свой актив 9 голов.